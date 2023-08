Przyszli emeryci z ZUS dostaną grosze! Ekspert: trzeba samemu oszczędzać na emeryturę

Z ZUS dostaniemy tylko głodowe emerytury? Jak zabezpieczyć stabilną emeryturę?

Niestety, nie ma wątpliwości, że jeśli będziemy liczyć tylko na emeryturę z systemu powszechnego, to musimy się liczyć z ubóstwem. Skutkiem starzejącego się społeczeństwa jest to, że w przyszłości będzie mało osób, które będą pracowały na emerytury ówczesnych seniorów.

- Każdego z nas czeka, więc musimy się na to przygotować, że te świadczenia, które otrzymamy, systemu publicznego, czyli z ZUS, będą bardzo niskie. To będzie mniej więcej jedna czwarta tego, co faktycznie zarabialiśmy, więc na ten przeskok, utrata dochodów będzie bardzo istotna, jeżeli zakończymy pracę i przejdziemy na emeryturę - komentuje dr Kolek.

Jak więc twierdzi prezes Instytutu Emerytalnego, musimy sami zadbać o swoją emeryturę, choćby odkładając w dobrowolnych programach emerytalnych takich jak PPK, PPE, IKE, czy IKZE.

- Wobec tego musimy na pewno dodatkowo oszczędzać, warto zwrócić uwagę na te formy oszczędzania, które oferuje pracodawca, czyli PPE albo PPK, z których każdy z nas powinien korzystać. Każdy z nas w tej formie powinien odprowadzać swoje wpłaty, składki do systemu, po to, żeby współfinansowane przez pracodawcę, aby w przyszłości świadczenie faktycznie otrzymać. No i oczywiście IKE-IKZE, dwie formy indywidualnych oszczędności na emeryturze jako coś dodatkowego - mówi Kolek dla Super Biznesu.

Majątek rodzinny może być naszym zabezpieczeniem na emeryturę

Prezes Instytutu Emerytalnego podkreśla jednak, że programy takie jak PPE, PPK, IKE, czy IKZE choć oczywiście są korzystną opcją oszczędzania na emeryturę, to jednak trzeba brać pod uwagę indywidualne potrzeby. Zauważył, że w wielu zachodnich społecznościach zabezpieczeniem emerytury są... rodzinne nieruchomości.= Oczywiście każdy też patrzy według swoich potrzeb i każdy też patrzy według swoich możliwości. W społeczeństwach zachodnich często jest tak, że w rodzinach pozostają jakieś nieruchomości. Te nieruchomości bardzo często są później swego rodzaju zabezpieczeniem na starość, czasami wynajem, czasami jest to sprzedaż takiej nieruchomości pozwalają na to tak, żeby faktycznie coś z tymi środkami zrobić, żeby mieć więcej niż tylko to świadczenie, które systemu otrzymamy. Natomiast tutaj trzeba jasno sobie powiedzieć, że to, co dostaniemy systemu, to jest bardzo mało I każdy z nas musi dodatkowo oszczędzać na emeryturę - podkreśla dr Kolek.

Pieniądze to nie wszystko - Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.