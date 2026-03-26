Najwyższa emerytura z KRUS. Kwota zaskakuje

Najwyższa emerytura rolnicza w Polsce wynosi 4772,11 zł brutto. Otrzymuje ją rolnik, który przez ponad 41 lat regularnie płacił składki w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dla wielu to szokująca kwota – bo za kilka dekad pracy dostaje on tyle, ile niektórzy pracownicy zarabiają w tydzień.

Dla porównania: najwyższa emerytura z ZUS sięga aż 51 400 zł brutto miesięcznie. Różnica jest zatem druzgocąca – ponad dziesięciokrotna.

Dlaczego emerytura rolnicza z KRUS jest tak niska?

Odpowiedź tkwi w strukturze systemu. Składki rolnicze są znacznie niższe niż składki pracownicze odprowadzane do ZUS. To bezpośrednio przekłada się na wysokość wypłacanego świadczenia – nawet przy długim stażu pracy.

System KRUS działa na innych zasadach niż ZUS. Rolnicy przez lata płacili mniej, więc i dostają mniej. Staż pracy ma znaczenie, ale nie tak duże jak w systemie pracowniczym.

Warunki emerytury rolniczej. Co trzeba spełnić?

Żeby otrzymać emeryturę z KRUS, trzeba spełnić kilka warunków. Najważniejsze z nich to:

regularne opłacanie składek w KRUS,

odpowiedni okres ubezpieczenia,

udokumentowana praca w gospodarstwie rolnym.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku muszą wykazać, że pracowały w gospodarstwie po ukończeniu 16. roku życia. Każdy rok pracy musi być odpowiednio udokumentowany.

Emerytura rolnicza nigdy nie będzie niższa niż minimalna

System KRUS ma jednak jedno ważne zabezpieczenie. Emerytura rolnicza nie może być niższa niż najniższa emerytura pracownicza z ZUS. Jeśli wyliczona kwota byłaby mniejsza, zostaje ona automatycznie podwyższona do ustawowego minimum.

Co ważne, świadczenia z KRUS podlegają corocznej waloryzacji – tak samo jak emerytury z ZUS. Oznacza to, że rosną wraz z inflacją i zmianami przeciętnych wynagrodzeń.

Skrajności w polskim systemie emerytalnym

Polska system emerytalny pokazuje ogromne rozpiętości. Z jednej strony – najwyższa emerytura z ZUS to ponad 51 tysięcy złotych miesięcznie, należąca do seniora, który przepracował 67 lat. Z drugiej strony – dwie osoby w Polsce otrzymują z ZUS emeryturę w wysokości zaledwie 2 groszy.

Emerytura rolnicza po 41 latach pracy na poziomie niespełna 4800 zł brutto plasuje się gdzieś pośrodku tej skali. Jednak dla kogoś, kto całe życie pracował na roli, to wciąż kwota, która może budzić głęboki niesmak.

