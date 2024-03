Samozatrudnienie? Zmiana zawodu? Do wzięcia jest spora kasa

Pieniądze to nie wszystko

Fundusze europejskie. Pożyczki możesz umorzyć

Fundusz podzielony jest na trzy kategorie: pożyczka na kształcenie, pożyczka na samozatrudnienie oraz pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej.

W pierwszej kategorii wsparcie jest przeznaczone na dokształcenie się lub przebranżowienie. Pożyczkę można przeznaczyć na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia. W tym przypadku wartość wsparcia wynosi do 50 tys. zł. Pożyczka nie jest oprocentowana nie ma też prowizji i opłat za jej udzielenie. Okres spłaty to 3 lata, a karencja w spłacie przewidziana jest do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki. Jest też możliwość umorzenia części kapitału.

Wartość projektu to prawie 236 mln zł.

Pożyczka na samozatrudnienie, skierowana jest do osób bezrobotnych, osób które poszukują pracy, w tym także tych, które już pracują, opiekunów osoby z niepełnosprawnością oraz studentów ostatniego roku studiów. Z pożyczki można sfinansować niezbędne wydatki do założenia firmy. Dodatkową korzyścią dla pożyczkobiorcy są darmowe usługi doradcze i szkoleniowe – już na etapie wnioskowania.

Jak informuje Bank Gospodarstwa Krajowego wysokość wsparcia to maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, aktualnie ponad 150 tys. zł, stałe oprocentowanie - 0,25 lub 0,1 proc. stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka można wziąć maksymalnie na 7 lat. Karencja w spłacie: do 1 roku od daty wypłaty środków,Możliwość umorzenia części kapitału, do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 50 proc. wartości pożyczki,Środki możemy uzyskać bez wkładu własnego. Nie pobierana jest też prowizja i opłaty za jej udzielnie.

Wartość projektu to 674 mln zł.

Na finansowanie ze środków unijny mogą liczyć również m.in: organizacje pozarządowe, spółki non-profit i spółdzielnie socjalne czyli podmioty ekonomii społecznej.

W tym wypadku BGK informuje, że ze środków unijnych skorzystają te organizacje, które chcą je przeznaczyć na start lub rozwój prowadzonej działalności, albo firmy, które działają powyżej roku.

W pierwszym wypadku wysokość pożyczki to maksymalnie 100 tys. zł na jedną pożyczkę, z możliwością udzielenia dwóch pożyczek dla jednego PES o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł. Oprocentowanie na poziomie stopy redyskonta weksli NBP, jest również możliwość umorzenia części kapitału Jak podaje BGK, "maksymalny okres spłaty: do 5 lat, karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od daty wypłaty środków".

Te organizacje, które działają powyżej roku mogą maksymalnie do 500 tys. zł na jedną pożyczkę (ale nie więcej niż 1 mln zł na jeden PES),Jak podaje BGK, oprocentowanie również jest na poziomie stopy redyskonta weksli NBP. Jest także możliwość umorzenia części kapitału. Maksymalny okres spłaty: od 7 do 10 lat, Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od daty wypłaty środków.

Wartość projektu to prawie 180 mln zł.

