i Autor: MARCIN WZIONTEK/ SUPER EXPRSS

Bez wniosku brak pieniędzy

Kiedy zaczyna się nowy okres rozliczeniowy 800 plus w 2024 roku?

Zbliża się ważny termin dla osób pobierających świadczenie wychowawcze 800 plus. Aby nie stracić ciągłości wypłaty świadczenia, wniosek o 800 plus trzeba złożyć co 30 kwietnia 2024. Powodem złożenia wniosku jest rozpoczynający się nowy okres świadczeniowy w programie 800 plus.