Podatki lokalne są zależne są od poziomu inflacji z pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku. GUS podał, że wskaźnik wzrostu cen w tym czasie wyniósł aż 15 procent. O tyle właśnie wzrosną stawki maksymalne pobieranych przez samorządy podatków i opłat. Stawki maksymalne podatków pobieranych przez samorządy wyznaczane są przez rząd na podstawie zapisów w ustawie. Władze lokalne mogą, ale nie muszą, zdecydować się na ich stosowanie.

Podatek od nieruchomości opłacają posiadacze gruntów, mieszkań, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok wyniosą dla:

* gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 1,34 zł od 1 m2 powierzchni (w 2023 roku było to 1,16 zł),

* budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2023 roku było to 28,78 zł).

* budynków lub lokali wykorzystywanych do celów mieszkalnych – 1,15 zł za m2, obecna maksymalna stawka podatku od nieruchomości wynosi 1 zł za m2.

* budynków pozostałych, na przykład garaży podziemnych, wyniesie 11,17 zł za metr kwadratowy. W 2023 było to 8,71 zł.

Pierwsze miasta już podały wysokość podatku od nieruchomości

Portal bankier.pl sprawdził, ile wynosi podatek w miastach w Polsce. Cześć miast nie zdecydowała się na maksymalne podniesienie opłat – są to m.in. Głogów, Zgierz, Łomża, Kędzierzyn-Koźle czy Piłę. Stawki w tych miastach stawki nie przekraczają 1 zł za m kw. Powyżej 1 zł, ale mniej niż maksymalną stawkę będą pobierać m.in. Toruń, Tarnowskie Góry, Starachowice, Elbląg czy Stargard. Jednak część z miast zdecydowała się na podwyżkę podatku od nieruchomości o 15 proc. Dla mieszkania o powierzchni 65 m kw to wzrost o 9,75 zł w 2024 roku — z 65 zł w do 74,75 zł – pisze bankier.pl. Na maksymalne 1,15 zł od metra mieszkania zdecydowała się Bielsko-Biała, Katowice czy Lublin.

