Tyle musisz zarabiać, żeby dostać 3000 zł emerytury i więcej!

Niepokojąca przyszłość emerytur obecnie pracujących 30-latków

Obecnie na jednego emeryta przypadają trzy osoby pracujące, a za 30 lat stosunek zmieni się do 1,5 osoby pracującej na emeryta. To oczywiście oznacza, że przed państwowym system stoi spore wyzwanie, bo koszty utrzymania systemu emerytalnego wzrosną, a do tego jeśli wzrośnie przewidywana długość życia (co jest wysoce prawdopodobne), to i również wyliczenie emerytur będzie niższe.

Business Insider na podstawie modelu stworzonego przez głównego ekonomistę Federacji Przedsiębiorców Polskich wykonał wyliczenia, jak obecne pensję przełożą się na emeryturę. W modelu przyjęto założenia, że wynagrodzenia będą rosły o 1,5 proc. rocznie, waloryzacja będzie wynosić 3 proc. rocznie, a realna stopa zwrotu z PPK 3 proc. rocznie. Pod uwagę wzięto tablice długości życia z kwietnia 2024 roku, co wynika z tego, że trudno określić jak zmieni się przewidywana długość życia w ciągu 40 lat. To też portal zaznacza, że wyliczenia są uproszczone i należy brać pod uwagę, że z racji na inflację przykładowe 3000 zł będzie warte mniej niż ta sama kwota obecnie.

Ile wyniesie twoja przyszła emerytura?

Według wyliczeń Kozłowskiego dla Business Insider, dzisiejszy 30-latek aby liczyć na 3000 zł emerytury, musi zarabiać 3722 zł przy założeniu, że skończy aktywność zawodową w wieku 65 lat. Jeśli jednak emerytem będzie kobieta, która przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat, to aby dostać 3000 zł emerytury musi zarabiać 5873 zł.

Z kolei jeśli ktoś chce otrzymywać 5 tys. zł emerytury, to w przypadku kobiety kończącej pracę po 60. roku życia, jej pensja jako 30-latki powinna wynosić 9 789 zł. W przypadku mężczyzny, który odejdzie na emeryturę w wieku 65. roku życia (lub kobiety, który będzie pracować do tego wieku), jego pensja jako 30-latka powinna wynosić 6203 zł.

Z kolei kobieta, która zarabia 11 747 zł jako 30-latka, po 60. roku życia może liczyć jedynie na 6000 zł emerytury. Osoba, która odejdzie na emeryturę w wieku 65. lat aby mieć taką samą emeryturę, będzie musiała zarabiać 7443 zł.

