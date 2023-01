Ujawniamy zarobki Jurka Owsiaka. Ile zarabia szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy?

WOŚP 2023. Orkiestra gra od ponad 30 lat

Już 29 stycznia 2023 roku odbędzie się 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem Orkiestra zagra pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą!". W ubiegłym roku, podczas jubileuszowego 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której od początku przewodzi polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, showman, filantrop - Jerzy Owsiak, zebrano 224 376 706,35 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na rzecz zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. WOŚP to największa akcja dobroczynna w naszym kraju. W ciągu 30. Finałów WOŚP (zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację) zebrano ponad 1,75 miliarda złotych.

Kwoty te robią wrażenie, ale od kilkunastu lat społeczność rozgrzewa także inna suma. Mowa o pensji samego Jurka Owsiaka, wokół której narosło wiele mitów. Przeciwnicy działalności dziennikarza wielokrotnie potrafili oskarżać go o kradzież gromadzonych na cele pomocowe pieniędzy. Jaka jest prawda? Okazuje się, że lider orkiestry nie pobiera żadnej pensji z racji pełnienia funkcji prezesa zarządu Fundacji WOŚP!

Finał WOŚP. Jak wygląda proces i sprawozdanie?

"Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej w całości przeznacza na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych, co wykazujemy w publikowanych poniżej sprawozdaniach ze sposobu wydatkowania zebranych środków. Zgodnie z zapisami w ustawie o zbiórkach publicznych środki zebrane w ramach ogłoszonej zbiórki pt. Finał WOŚP w całości muszą być przeznaczone na cele zbiórki. Ostateczną sumę zebranych w każdym Finale środków, potwierdzoną wyciągiem bankowym, podajemy do publicznej wiadomości tradycyjnie 8 marca. W tym samym terminie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (wcześniej do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) składamy sprawozdanie dotyczące ilości środków zebranych w ogólnopolskiej zbiórce publicznej oraz poniesionych na jej zorganizowanie kosztów" - brzmi komunikat umieszczony na oficjalnej stronie internetowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pensja szefa WOŚP. Ile zarabia Jurek Owsiak?

Szef WOŚP postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące jego wynagrodzenia publikując post w swoich mediach społecznościowych. Jerzy Owsiak wielokrotnie podkreślał, że nie czerpie żadnych korzyści majątkowych z pracy w fundacji. Poinformował, że pensję pobiera od firmy Złoty Melon, która jest jednoosobową spółką należącą do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Utrzymuje się z pracy w Złotym Melonie, a dodatkowo z pensji dziennikarza radiowego i wykładowcy w agencji Power Speech Wyjaśnił również, że ani on ani żadna z trzech pozostałych osób zasiadających w zarządzie fundacji nie pobiera wynagrodzenia.

"Ja, Jurek Owsiak, od 6 lat pracuję w firmie Złoty Melon, która jest jednoosobową spółką należącą tylko i wyłącznie do Fundacji WOŚP i która ma na celu pozyskiwanie pieniędzy dla Fundacji poprzez prowadzenie wszelkich działań gospodarczych z nią związanych. Jestem prezesem zarządu tej spółki i moje wynagrodzenie „na rękę” wynosi ok. 10 tys. złotych. Jego wielkość nie zmieniła się w ostatnich latach znacząco, bo ostatnia moja podwyżka miała miejsce w październiku 2017 roku i wynosiła 1000 zł" - napisał w 2019 roku w swoich mediach społecznościowych.

Żona Owsiaka również jest zaangażowana w działalność męża

Dziennikarz od ponad 40 lat żonaty jest z Lidią Niedźwiedzką-Owsiak, która w Fundacji zajmuje stanowisko dyrektora ds. medycznych. Owsiak kilka lat temu postanowił ujawnić dochody swojej małżonki. Kobieta w 2017 roku, na wspomnianej posadzie, pobierała miesięczną pensję w wysokości 13 743 brutto, czyli około 9 tys. zł netto. Żona Owsiaka założyła też i prowadziła firmę Mrówka Cała, która zajmowała się produkcją filmów, nagrań wideo czy obsługą medialną Przystanków Woodstock i finałów WOŚP. Jednak w 2014 roku jej działalność została zawieszona.

Szef WOŚP mówi wprost nie tylko o swoich zarobkach, ale dba również o transparentność działań fundacji. Na stronie internetowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajdziemy szczegółowe rozliczenia z finałów akcji oraz sprawozdania finansowe fundacji.

31 finał WOŚP 2023. Na co zostaną przeznaczone zgromadzone środki?

Orkiestra zagra pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą". W ramach 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy planowany jest zakup:

urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF

analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności

analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego

zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych

systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń

komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

