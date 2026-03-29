Upadek celebryckiego startupu. Najgłośniejsze porażki w historii

Błysk fleszy, uściski dłoni z inwestorami i znane nazwiska na liście wspierających. Tak często zaczyna się historia startupu, który ma zmienić świat. Obietnica rewolucji, napędzana ogromnymi pieniędzmi i wsparciem celebrytów, buduje wizerunek firmy skazanej na sukces. Wyceny sięgające miliardów dolarów stają się normą, zanim jeszcze produkt na dobre trafi na rynek. Problem w tym, że za piękną fasadą często kryje się pustka.

Kiedy medialny szum cichnie, a inwestorzy zaczynają zadawać niewygodne pytania, okazuje się, że rewolucyjna technologia nie działa, a model biznesowy nie ma sensu. Historia zna wiele takich przypadków – firm, które z piedestału spadły w przepaść, pociągając za sobą miliardy dolarów i niszcząc reputację całej branży. To opowieści o tym, jak łatwo pomylić wizję z iluzją.

Najgłośniejsze upadłe startupy. Jak przepalono miliardy?

Niektóre firmy zapisały się w historii nie dzięki innowacjom, a przez skalę swojej porażki. Były warte miliardy, a ich założyciele gościli na okładkach magazynów. Dziś są przede wszystkim przestrogą. Poniższe przykłady to podręcznikowe lekcje, jak spektakularne porażki startupów stają się głośnym ostrzeżeniem dla całej branży.

Theranos

Startup założony przez Elizabeth Holmes obiecywał prawdziwą rewolucję w medycynie. Firma twierdziła, że jej technologia pozwala na wykonanie setek badań diagnostycznych z zaledwie kilku kropel krwi pobranych z palca. Wizja ta przyciągnęła potężnych inwestorów i wywindowała wycenę Theranos do 9 mld dolarów. Rzeczywistość była brutalna – technologia po prostu nie działała. Jak ujawniły dziennikarskie śledztwa, większość badań wykonywano na tradycyjnym sprzęcie, a wyniki często były niewiarygodne. Skończyło się procesem sądowym i wyrokiem skazującym dla Elizabeth Holmes za oszukiwanie inwestorów.

WeWork: biura z wizją, ale bez zysków

WeWork, pod wodzą charyzmatycznego CEO Adama Neumanna, miał „zrewolucjonizować sposób pracy”. Firma oferowała elastyczne, designerskie przestrzenie coworkingowe na całym świecie i w szczytowym momencie była wyceniana na zawrotne 47 mld dolarów. Jednak dokumenty złożone przed planowanym wejściem na giełdę obnażyły prawdę: gigantyczne straty, wątpliwy model biznesowy i kontrowersje wokół stylu zarządzania Neumanna. Wycena spółki runęła, a marzenia o giełdowym debiucie legły w gruzach.

Fyre Festival: luksus, który istniał tylko na Instagramie

To chyba najbardziej znany przykład, jak marketing z udziałem influencerów może stworzyć iluzję. Fyre Festival miał być ultra luksusowym festiwalem muzycznym na rajskiej wyspie, promowanym przez modelki takie jak Kendall Jenner i Bella Hadid. Bilety kosztowały fortunę. Na miejscu goście zamiast luksusowych willi i wykwintnego jedzenia zastali namioty z pomocy humanitarnej i kanapki z serem. Imprezę odwołano, a organizator Billy McFarland trafił do więzienia za oszustwa.

Juicero i Quibi: technologiczne absurdy za miliardy

Historia zna też przykłady porażek tak absurdalnych, że aż trudno w nie uwierzyć. Juicero zebrało 120 mln dolarów na produkcję wyciskarki do soków za 400 dolarów, która... okazała się zbędna, bo działała wyłącznie z dedykowanymi saszetkami z owocami, które można było wycisnąć ręcznie. Z kolei Quibi, platforma z krótkimi filmami, zebrała 1,75 mld dolarów, by upaść w ciągu kilku miesięcy od startu, bo nikt nie chciał płacić za coś, co za darmo oferował TikTok i YouTube.

9