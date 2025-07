Spis treści

Czytaj także:

Urlopy rodzicielskie i macierzyńskie 2025: Zmiany w przepisach i nowe uprawnienia dla rodziców wcześniaków

Rok 2025 przyniósł istotne zmiany w polskim systemie urlopów rodzicielskich i macierzyńskich, które mają na celu lepsze wsparcie rodzin w pierwszych miesiącach życia dziecka. Nowe regulacje wprowadzają korzystniejsze rozwiązania dla wszystkich rodziców, ale szczególną uwagę poświęcono sytuacji rodzin wcześniaków, które dotychczas borykały się z niedostosowanymi do ich potrzeb przepisami. Dzięki nowelizacji ustawy rodzice przedwcześnie urodzonych dzieci zyskali dodatkowe uprawnienia, które uwzględniają specyficzne wyzwania związane z opieką nad najmłodszymi pacjentami. Te zmiany to odpowiedź na długoletnie postulaty organizacji rodzicielskich i lekarzy, którzy wskazywali na konieczność dostosowania systemu do rzeczywistych potrzeb rodzin w trudnych sytuacjach medycznych.

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński lub urlop na prawach urlopu macierzyńskiego przysługuje matce i ojcu w wymiarze, w jakim nie wykorzystała go matka. Przepisy dopuszczają też zgodę na wniosek o urlop macierzyński członka najbliższej rodziny, czyli np. rodziców czy rodzeństwa matki lub ojca. Wniosek można złożyć w następujących przypadkach:

śmierć matki

porzucenie dziecka przez matkę

orzeczenie wobec matki niezdolności do samodzielnej egzystencji

pobyt matki w szpitalu lub zakładzie leczniczym z uwagi na stan zdrowia

Długość urlopu macierzyńskiego

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

jedno dziecko – 20 tygodni (140 dni) urlopu

dwoje dzieci – 31 tygodni (217 dni) urlopu

troje dzieci – 33 tygodnie (231 dni) urlopu

czworo dzieci – 35 tygodni (245 dni) urlopu

pięcioro i więcej dzieci – 37 tygodni (259 dni) urlopu

Uwaga! Taki sam wymiar urlopu macierzyńskiego przysługuje rodzinom zastępczym, które przyjęły dziecko na wychowanie.

Rodzinom, które złożyły do sądu opiekuńczego wniosek o przysposobienie, przysługuje urlop macierzyński, jednak nie dłuższy niż:

do ukończenia przez dziecko 7 lat

do ukończenia 10 lat w przypadku dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

Przyszła matka może skorzystać z urlopu macierzyńskiego już przed przewidywaną datą porodu, jednak wtedy ten urlop nie może przekroczyć 6 tygodni.

Prawa do urlopu macierzyńskiego nie można się zrzec. Po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu pracownica może wrócić do pracy pod warunkiem, że pozostałą część urlopu wykorzysta ojciec dziecka.

Uwaga! W przypadku, gdy wobec matki orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji, może ona zrezygnować z urlopu macierzyńskiego już po 8 tygodniach po porodzie. Wtedy pozostałą część urlopu wykorzystuje ojciec lub członek najbliższej rodziny.

Zasady korzystania z urlopu macierzyńskiego

Prawa do urlopu macierzyńskiego nie można się zrzec

Po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu pracownica może wrócić do pracy, pod warunkiem że pozostałą część urlopu wykorzysta ojciec dziecka

W przypadku orzeczenia wobec matki niezdolności do samodzielnej egzystencji, może ona zrezygnować z urlopu macierzyńskiego już po 8 tygodniach po porodzie – wówczas pozostałą część urlopu wykorzystuje ojciec lub członek najbliższej rodziny

Skrócenie urlopu macierzyńskiego

Do skrócenia urlopu macierzyńskiego do 8 tygodni może dojść w sytuacjach, gdy:

dziecko urodziło się martwe

doszło do poronienia

dziecko zmarło przed upływem 8 tygodnia życia

Szczególna sytuacja: W przypadku dłuższego pobytu dziecka w szpitalu po porodzie, matka może po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu złożyć wniosek do pracodawcy o przerwanie urlopu macierzyńskiego. Pozostałą część urlopu może wykorzystać po powrocie dziecka do domu.

Nowe uprawnienia od 19 marca 2025 roku

Wprowadzono nowe uprawnienia dla rodziców wcześniaków i noworodków wymagających hospitalizacji:

Uzupełniający urlop macierzyński – przysługuje jednorazowo, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego (nie może być dzielony na części) Zasiłek macierzyński za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku

Uprawnienia te przysługują:

rodzicom biologicznym

rodzinom zastępczym

rodzinom adoptującym

Ważne: Jeżeli pracownik nie wykorzysta uzupełniającego urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, w późniejszym terminie nie będzie mógł już z niego skorzystać.

Urlop rodzicielski

Z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać oboje rodzice, pod warunkiem że w dniu porodu matka była zatrudniona. Jeżeli jednak matka nie miała ubezpieczenia w dniu porodu, to ojcu prawo do urlopu rodzicielskiego nie przysługuje. Może zostać udzielony bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, a przysługuje zarówno w przypadku urodzenia, jak i przysposobienia dziecka. Matka i ojciec dziecka mogą przebywać na tym urlopie jednocześnie.

Długość urlopu rodzicielskiego

Długość urlopu zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

jedno dziecko – 41 tygodni

dwoje lub więcej dzieci – 43 tygodnie

Jeśli przy jednym porodzie urodzonych zostanie dwoje lub więcej dzieci, zasady te dotyczą również osób przysposabiających dziecko, w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka w odpowiednim wieku.

Uwaga! Dodatkowe 9 tygodni (wprowadzone po implementacji dyrektywy unijnej) przysługuje wyłącznie jednemu z rodziców i nie można przenieść tej części urlopu na drugiego rodzica.

Wydłużenie urlopu – ustawa „Za życiem”

Urlop rodzicielski można wydłużyć o dodatkowe 24 tygodnie rodzicom dziecka posiadającym zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie porodu.

Urlop rodzicielski przysługuje wówczas przez okres:

65 tygodni – przy urodzeniu jednego dziecka

67 tygodni – przy urodzeniu dwojga lub więcej dzieci

62 tygodnie – w przypadku przysposobienia dziecka do 7. roku życia (do 10. roku życia przy odroczeniu obowiązku szkolnego)

Podział urlopu rodzicielskiego

Obydwojgu rodzicom przysługuje urlop rodzicielski, który można podzielić w sumie na 5 części. Przepisy nie określają długości poszczególnych części urlopu rodzicielskiego, a to znaczy, że długość jednej części urlopu jest dowolna i można go także wykorzystywać w dniach. Każdy rodzic dziecka może skorzystać z wyłącznego prawa do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Żaden z rodziców nie może zrzec się tego prawa i przenieść na drugiego z rodziców. Rodzice mają czas na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Jeśli wykorzysta się jakąś liczbę części urlopu rodzicielskiego, to o tę samą liczbę części zostanie pomniejszony przysługujący urlop wychowawczy.

Uwaga! Pracownik może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy. Jeżeli drugi rodzic nie przejmie urlopu lub również z niego zrezygnuje, niewykorzystana część przepada.

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski to płatny urlop przysługujący pracującemu ojcu dziecka w wymiarze 2 tygodni. Można go wykorzystać w dwóch tygodniowych częściach lub jednorazowo w ciągu pierwszego roku życia dziecka, niezależnie od korzystania przez matkę z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

W przypadku przysposobienia dziecka urlop ojcowski można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od uprawomocnienia postanowienia o przysposobieniu, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 lat.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego w 2025 roku

Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w 2025 roku, w przypadku złożenia wniosku do pracodawcy lub ZUS w ciągu 21 dni po porodzie, wynosi 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku za cały okres. Jeśli wniosek zostanie złożony później, zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego wyniesie 100 proc., a za rodzicielski 70 proc.

Przy złożeniu wniosku w ciągu 21 dni po porodzie:

81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Przy złożeniu wniosku po 21 dniach:

100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za urlop macierzyński

70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za urlop rodzicielski

Wyłączny 9-tygodniowy okres ojca:

70 proc. podstawy wymiaru zasiłku

Urlop wychowawczy

Przysługuje pracownikowi z co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy (do tego stażu zalicza się także okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych). Można z niego korzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

Trwa łącznie do 36 miesięcy i jest bezpłatny. Świadczenia w postaci zasiłku wychowawczego dostają w trakcie urlopu wychowawczego tylko pracownicy o niskich dochodach.

Co powinieneś wiedzieć o urlopie wychowawczym:

może być wykorzystywany przez oboje rodziców jednocześnie,

może być podzielony maksymalnie na 5 części, ustalanych na podstawie liczby wniosków o udzielenie urlopu,

każdy z rodziców ma wyłączne prawo do wykorzystania jednego miesiąca tego urlopu i nie można przenieść tego prawa na drugiego rodzica.

Rodzicowi lub opiekunowi przysługuje pełne 36 miesięcy urlopu wychowawczego, jeśli:

drugi rodzic dziecka nie żyje lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo jest ona ograniczona, lub zawieszona,

dziecko ma jednego opiekuna.

Uwaga! Jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, wymiar urlopu wychowawczego jest wydłużony dodatkowo o 36 miesięcy i łącznie wynosi 72 miesiące. Dodatkowe 36 miesięcy urlopu można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Urlop macierzyński. Komu przysługuje? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.