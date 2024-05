Zakaz tzw. kopciuchów może pozostać na papierze. Winne ceny energii

Małopolska uchwała antysmogowa obowiązuje od maja 2024

Jak przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, uchwały antysmogowe są aktami prawa miejscowego. Dlatego uprawnionymi do kontroli mieszkańców są m.in. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Użytkownik urządzenia grzewczego powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł lub kominek, z którego korzysta spełniają wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim dokumentem może być np. instrukcja użytkowania urządzenia (jeśli zawiera wymagane dane) lub wyniki badań emisji z urządzenia.

Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Kontrolujący może również skierować wniosek do sądu o nałożenie kary grzywny do 5 tys. zł. Karę można nałożyć ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową.

W stolicy Małopolski, Krakowie od września 2019 r. obowiązuje bardziej restrykcyjna lokalna uchwała antysmogowa, zgodnie z którą wprowadzono całkowity zakaz palenia paliwami stałymi, w tym węglem i drewnem. Zakazane jest także użytkowanie kominków na drewno.

Czy zakaz tzw. kopciuchów zmieni się w skuteczne prawo w Polsce?

Można zakładać ryzyko dalszego użytkowania tzw. kopciuchów przez niektóre gospodarstwa domowe. Pierwszym z powodów są wspomniane wysokie ceny energii.

Jednocześnie, osoby które zainwestowały w bardziej nowoczesne źródła ogrzewania, np. na gaz, nie mają pewności, czy również takie instalacje nie zostaną w przyszłości przymusowo wycofane i zastąpione czymś bardziej niskoemisyjnym. Wiele osób zamieszkujących domki jednorodzinne czuje obawy przed dalszym rozwojem nowych regulacji. Prawna dezorientacja połączona z drogą energią sprawia, że tzw. kopciuchy mogą jednak dalej funkcjonować pomimo zakazów.

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.