Zapaść w waloryzacji emerytur! Głodowe podwyżki dla seniorów

Waloryzacja emerytur w Polsce

Waloryzacja emerytur ma za zadanie wyrównać straty w portfelach seniorów związane ze wzrostem cen. Zatem im większa inflacja, tym wyższy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. Wskaźnik ten wylicza się na podstawie kilku danych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny. Podstawowe kryteria to inflacja i realny wzrost wynagrodzeń. Jak podał GUS, inflacja w lutym 2024 roku wyniosła 2,8 proc. Zaś ostatnie dane z GUS dotyczące wzrostu płac dotyczą stycznia 2024 (dane za luty poznamy dopiero 20 marca) i wówczas zanotowano wzrost wynagrodzeń rok do roku o 12,8 proc. Ale realny wzrost to 10 proc. Biorąc pod uwagę m.in. te wskaźniki można wyliczyć najnowszy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na poziomie 4,8 proc. W takiej sytuacji najniższa emerytura, która to obecnie wynosi 1780,90 zł, wzrosłaby do 1866,38 zł. Natomiast średnia emerytura, która jest na poziomie 3,5 tys. zł poszłaby w górę do 3668 zł. Na najwyższą podwyżkę mogłyby liczyć osoby ze świadczeniem rzędu 5 tys. zł, które to po podwyżce wynosiłoby 5240 zł. Szczegółowe wyliczenia waloryzacji emerytur od najniższej do 5 tys. zł prezentujemy w galerii zdjęć.

Waloryzacja – zasada prawna, która określa, że w razie zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, wierzyciel powinien otrzymać równowartość ekonomiczną wierzytelności z chwili jej powstania.

