Bez barier, czyli TAURON bardziej dostępny dla klientów

TAURON to lider rozwiązań proklienckich w branży energetycznej. Dzięki uruchomieniu wirtualnego punktu obsługi klienta oraz wdrożeniu standardu WCAG 2.1 firma stworzyła nową przestrzeń dla klientów, dla których wizyta w punkcie stacjonarnym jest sporym wyzwaniem. Wirtualny punkt obsługi klienta oraz czat z naszymi konsultantami można odnaleźć na stronie klient.tauron.pl.

Dodatkowo TAURON wyposażył Punkty Obsługi Klienta w pętle indukcyjne oraz uruchomił specjalną infolinię dla seniorów.

- Jako jedyna spółka w branży energetycznej mamy spójny program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, osób chorych, wykluczonych społecznie lub cyfrowo - wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. - Dbamy, by wszyscy nasi klienci i pracownicy czuli się bezpiecznie i jak najbardziej komfortowo na każdym etapie współpracy z nami – dodaje prezes TAURONA.

TAURON Bez Barier to szereg działań, które poprawiły dostępność do naszych usług. Dzięki wdrożonym zmianom udoskonalony został proces obsługi klientów, dzięki czemu stał się bardziej przyjazny i łatwiej dostępny dla wszystkich. Zrealizowane zadania obejmują likwidację barier architektonicznych, komunikacyjno - informacyjnych oraz cyfrowych. TAURON promuje świadomość równości i inkluzywności w komunikacji zewnętrznej, jak i skierowanej do pracowników.

W ramach programu w 2022 r. TAURON uruchomił 36 inicjatyw. Co ważne, program to nie tylko wdrażanie nowych inicjatyw, ale stały rozwój i operacyjne zarządzanie dostępnością w bieżącej działalności. W ubiegłym roku zostali powołani koordynatorzy dostępności w spółkach Grupy TAURON, którzy stale koordynują realizację przedsięwzięcia.

- Podjęliśmy wyzwanie wdrożenia idei inkluzywności w TAURONIE, chcemy żeby, każdy z naszych klientów miał równy dostęp do naszych produktów i usług oraz możliwość samodzielnego załatwienia spraw – mówi Daniel Gryt, dyrektor komunikacji i marketingu Grupy TAURON. - Szczególną uwagę zwracamy na likwidowanie barier w punktach obsługi klienta czy kanałach mobilnych: infolinii, stronach i serwisach internetowych TAURONA – dodaje Daniel Gryt.

10 rozwiązań wdrożonych w ramach „TAURON bez barier”

1. Klient cyfrowy - Uzyskaliśmy dostępność cyfrową zgodnie z standardem WCAG 2.1 dla naszych stron i serwisów internetowych klient.tauron.pl, a także dla stron tauron.pl i tauron-dystrybucja.pl. Dbamy o to, żeby nasze strony internetowe dawały możliwość załatwienia sprawy online i były dostępne dla wszystkich.

2. Wirtualny czat - Za pośrednictwem wirtualnego czata, dostępnego na stronie klient.tauron.pl można załatwić większość bieżących spraw, bez konieczności odwiedzania nas. Można za jego pośrednictwem zostawić zgłoszenie, a jego funkcjonalności są podobne do infolinii. Rozmowę z klientem prowadzą tam nasi konsultanci. Poprawiliśmy dostępność cyfrową dla każdego klienta - również czat dostosowaliśmy do standardu WCAG 2.1.

3. Nowa wyszukiwarka awarii i newsletter planowanych wyłączeń - Uruchomiliśmy powiadomienia o planowanych wyłączeniach w nowej wyszukiwarce www.tauron-dystrybucja.pl oraz spersonalizowany newsletter dot. wyłączeń planowanych.

4. Upraszczamy nasze maile - Dzięki standardom mailowym nasze wiadomości nie są wysyłane jako grafika, a ich treść mogą odczytać urządzenia wspomagające osoby z niepełnosprawnościami. Treść wiadomości tworzona jest w standardzie programu TAURON Mówi Po Ludzku. 5. Pierwsza umowa z TAURONEM. Przygotowaliśmy intuicyjny ebook Pierwsza umowa z TAURONEM, który prowadzi klienta przez wszystkie formalności. Ebook dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób niewidzących i słabowidzących, posługujących się np. czytnikami tekstu lub wokalizatorami.

6. Infolinia dla seniora - Mamy dedykowaną dla seniorów infolinię, na której obsługę realizują najbardziej doświadczeni konsultanci. Infolinia 32 606 0 606

7. W Punktach Obsługi Klienta mamy pętle indukcyjne - W każdym z naszych punktów obsługi klienta jest stanowisko z systemem wzmocnienia słuchu, czyli pętlą indukcyjną. Dzięki temu rozwiązaniu osoby słabo słyszące korzystające z aparatów słuchowych mają większy komfort rozmowy.

8. Ramki i lupa do podpisu w Punktach Obsługi Klienta - Zapewniamy lupę powiększająca tekst oraz ramki do podpisu we wszystkich punktach obsługi klienta.

9. Jednorazowe pełnomocnictwo - Wprowadziliśmy do obsługi jednorazowe pełnomocnictwa - dzięki temu rozwiązaniu rodzina lub znajomi mogą za zgodą osoby z niepełnosprawnościami, pomóc w załatwieniu sprawy - również w ramach rozmowy na infolinii TAURONA.

10. Sprawdzamy jakość - Rozpoczęliśmy projekt audytowania dostępności architektonicznej punktów obsługi klienta. Zrealizowaliśmy już audyt budynków w Katowicach i Jaworznie. W najbliższym czasie przyjmiemy harmonogram przeprowadzenia audytów w punktach obsługi klienta.

Sprawdź jak włączamy życie bez barier w TAURONIE na www.tauron.pl/bezbarier

