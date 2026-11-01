Od 1 listopada 2026 r. założenie jednoosobowej działalności gospodarczej będzie możliwe wyłącznie online, kończąc erę papierowych wniosków w urzędach.

Firmę założysz przez serwis Biznes.gov.pl, aplikację mObywatel (usługa „Firma” od kwietnia 2026 r.) lub bankowość elektroniczną, z automatycznym uzupełnianiem danych.

To pierwszy krok do pełnej cyfryzacji firm, która do 1 listopada 2028 r. obejmie wszystkie sprawy CEIDG, w tym zawieszanie i zamykanie działalności.

Docelowo system ma działać na zasadzie „jednego okienka”, co oznacza jeden zintegrowany wniosek do ZUS, GUS i urzędu skarbowego, eliminując biurokrację.

To prawdziwy przełom dla wszystkich, którzy myślą o własnym biznesie. Znika ostatnia możliwość, by zarejestrować działalność gospodarczą w urzędzie, składając papierowe dokumenty. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, od 1 listopada 2026 roku jedyną drogą będzie ta cyfrowa. To początek większej rewolucji, która ma uprościć formalności i ułatwić życie przedsiębiorcom.

Co dokładnie zmienia się od 1 listopada 2026 roku?

Mówiąc najprościej: kończy się era papierowych wniosków o założenie firmy. Jeśli po 1 listopada będziesz chciał otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą, nie załatwisz tego podczas wizyty w urzędzie gminy. Jedyną drogą będzie złożenie wniosku online do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Od 1 listopada 2026 roku założenie firmy przez internet będzie jedynym sposobem na rejestrację nowej działalności gospodarczej w CEIDG. To zmiana, która ma na celu przyspieszenie procedur i ograniczenie biurokracji. Resort rozwoju i technologii podkreśla, że wyjątek od tej reguły będzie dotyczył jedynie osób niepełnoletnich, które nadal będą mogły skorzystać z tradycyjnej ścieżki. Dla wszystkich pozostałych drzwi urzędów w tej konkretnej sprawie zostaną zamknięte.

Jak założyć firmę przez internet w 2026 roku?

Skoro papierowy wniosek CEIDG odchodzi do lamusa, to gdzie i jak załatwić formalności? Na szczęście rząd Donalda Tuska zadbał o kilka wygodnych narzędzi, które są dostępne już dziś. Nową firmę można założyć na kilka sposobów, a najwygodniejszym wydaje się aplikacja mObywatel, w której od kwietnia 2026 roku działa specjalna usługa „Firma”.

Oto dostępne możliwości:

Serwis Biznes.gov.pl – główny portal dla przedsiębiorców.

– główny portal dla przedsiębiorców. Aplikacja mObywatel – pozwala nie tylko na rejestrację, ale też zawieszenie, wznowienie działalności czy pobranie zaświadczenia z CEIDG.

– pozwala nie tylko na rejestrację, ale też zawieszenie, wznowienie działalności czy pobranie zaświadczenia z CEIDG. Systemy bankowości elektronicznej – niektóre banki oferują możliwość założenia firmy przez swoje platformy.

– niektóre banki oferują możliwość założenia firmy przez swoje platformy. Inne platformy komercyjne wspierające przedsiębiorców.

Co ważne, dzięki połączeniu bazy CEIDG z innymi państwowymi rejestrami, część danych we wniosku uzupełni się automatycznie. To spora oszczędność czasu i mniejsze ryzyko pomyłki.

Pełna cyfryzacja firm do 2028 roku. Co jeszcze się zmieni?

Zmiany zaplanowane na listopad 2026 roku to dopiero pierwszy etap. Rząd zapowiada, że prawdziwa cyfrowa rewolucja dla przedsiębiorców nadejdzie dwa lata później. Kolejny etap, zaplanowany na 1 listopada 2028 roku, obejmie pełną cyfryzację firm, co oznacza, że wszystkie sprawy w CEIDG – od zmiany danych po zamknięcie działalności – załatwimy wyłącznie online.

Wtedy przez internet będzie można nie tylko dokonać zmian we wpisie, ale także zawiesić, wznowić i całkowicie zakończyć działalność gospodarczą. Zmiany obejmą również spółki cywilne.

Kluczowym ułatwieniem ma być wdrożenie zasady „jednego okienka”. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca złoży jeden zintegrowany wniosek, który automatycznie trafi do urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Koniec z osobnym zgłaszaniem się do każdej z tych instytucji. Wszystko ma działać w jednym, spójnym systemie.

Złoty Laur 2026 - Leszek Balcerowicz