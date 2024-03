PUMA i Google Cloud na nowo definiują doświadczenia zakupowe

Firma PUMA ogłosiła, że wdroży rozwiązania Google Cloud w obszarze danych, analityki i sztucznej inteligencji, aby zwiększyć wydajność i elastyczność, a także spersonalizować sprzedaż detaliczną online dla klientów na całym świecie. Otworzy to drogę dla innowacji przeznaczonych dla konsumentów, począwszy od asystentów zakupowych opartych na generatywnej AI, przez wirtualne przymierzalnie, po programy lojalnościowe oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji.

W ramach współpracy PUMA przeniesie część swojego ekosystemu e-commerce, w tym stronę i sklep PUMA.com, do Google Cloud i stworzy globalną platformę danych e-commerce. Przeprowadzone testy przyniosły już znaczną poprawę obsługi klienta. Średnia wartość zamówienia wzrosła o 19%, dzięki wykorzystaniu Google Analytics i BigQuery. Nowe rozwiązania pomogły lepiej zrozumieć klienta i dostosować do niego treści. Ponadto, korzystając z Apigee i BigQuery, PUMA ma dostęp do stanów magazynowych w czasie rzeczywistym, pomagając kupującym znaleźć dokładnie te produkty, które chcą kupić w najbliższych możliwych sklepach.

- Dzięki możliwościom Google Cloud w zakresie sztucznej inteligencji i danych byliśmy w stanie nie tylko lepiej zrozumieć naszych klientów, ale także przełożyć tę wiedzę na optymalizację handlu i dopasowanie bardziej osobistych doświadczeń zakupowych zarówno online, jak i offline - tłumaczy Pancho Ortuzar, dyrektor ds. globalnej inżynierii e-commerce w PUMA. - Migracja naszej infrastruktury e-commerce do Google Cloud znacznie przyspieszy nasze wysiłki, aby kanały PUMA skierowane bezpośrednio do konsumentów stały się znaczącym motorem ogólnego wzrostu biznesu.

Redefinicja handlu bezpośredniego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

W ramach tej wieloletniej umowy PUMA wdroży rozwiązania Google Cloud AI we wszystkich procesach swoich kanałów skierowanych do klientów. Zapewni to klientom jeszcze bardziej dostosowane doświadczenia zakupowe. Vertex AI Search dla handlu detalicznego wprowadzi wyszukiwanie i rekomendacje jakości Google do cyfrowej przestrzeni PUMA.com. Dla klientów oznacza to łatwiejsze odkrywanie produktów PUMA i otrzymywanie spersonalizowanych rekomendacji zakupowych w oparciu o ich aktualne zainteresowania i trendy. Ponadto PUMA będzie korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji Google Cloud i narzędzi wyszukiwania wizualnego (takich jak asystent zakupów AI i opcji “Shop the Look”, czyli wirtualnej przymierzalni odzieży sportowej), aby opracować przyszłe oferty z pomocą treści generowanych przez AI.

Możliwości Google Cloud w zakresie sztucznej inteligencji znajdą się również w sercu odświeżonego globalnego programu lojalnościowego Puma.com. Przyspieszy to transakcje z nagrodami oraz dostosuje specjalne oferty i promocje do preferencji zarówno osób indywidualnych, jak i ich rodzin.

- Rodzina zawsze była ważną częścią doświadczenia PUMA, a nasze podejście do lojalności oparte na sztucznej inteligencji pomoże nam lepiej zrozumieć i nagradzać klientów w oparciu nie tylko o potrzeby indywidualne, ale także rodzinne - mówi Pancho Ortuzar, dyrektor ds. globalnej inżynierii handlu elektronicznego w PUMA. - Usprawniając technologię i eliminując silosy danych za pomocą Google Cloud, pracownicy PUMA mogą teraz rozwijać innowacyjne zastosowania sztucznej inteligencji i innych technologii, które budują silniejsze, bardziej zniuansowane relacje z klientami.

Budowanie podstaw dla innowacji i wydajności

W ramach migracji PUMA zintegruje swoje globalne dane i operacje związane z handlem elektronicznym w Google Cloud, tworząc pojedynczy agregator danych, który zapewni firmie kompleksowy wgląd w sposób, w jaki odbiorcy angażują się w jej markę i treści cyfrowe, umożliwiając szybszą i dokładniejszą personalizację produktów i ofert. Nowe możliwości nie tylko wygenerują znaczne oszczędności w porównaniu z poprzednią chmurą e-commerce PUMA, ale także umożliwią firmie efektywniejszą wymianę danych z innymi wewnętrznie używanymi platformami chmurowymi, rozwiązaniami e-commerce innych firm, a nawet globalną siecią dostawców i partnerów.

- Budując scentralizowaną platformę danych klientów w Google Cloud, otrzymujemy najwyższej jakości technologię w zakresie analityki, zarządzania danymi i bezpieczeństwa, co pozwala nam radykalnie poprawić poziom współpracy z partnerami w interesie naszych klientów - przekonuje Pancho Ortuzar, dyrektor ds. globalnej inżynierii e-commerce w PUMA. - Wspólne standardy danych i zarządzanie API za pośrednictwem Apigee oznaczają, że bez względu na to, gdzie nasi operatorzy punktów sprzedaży detalicznej znajdują się na swojej drodze do cyfryzacji, mogą korzystać z naszych usług cyfrowych i analiz bez konieczności zmiany swoich obecnych systemów informatycznych. To z kolei umożliwia im tworzenie jeszcze bardziej zlokalizowanych treści, wspieranych przez światowej klasy bezpieczeństwo danych i inteligencję operacyjną, przy minimalnych zakłóceniach dla nich i ich klientów.

- W miarę jak gusta konsumentów stają się coraz bardziej spersonalizowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb, popularne marki będą musiały przyjrzeć się technologiom takim jak generatywna sztuczna inteligencja, aby wyprzedzić konkurencję - twierdzi Carrie Tharp, VP Strategic Industries w Google Cloud. - Partnerstwo PUMA z Google Cloud wyznacza nowe trendy w branży w zakresie stosowania chmury, analizy danych i sztucznej inteligencji w celu ulepszenia obsługi klienta.

