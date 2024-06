Pozbawią Obajtka milionowej premii! Nowy zarząd Orlen chce go pozwać

Minister Marzena Okła-Drewnowicz zapowiedziała, że wraz z planowanymi rozwiązaniami wsparcia rodziny, wprowadzony ma zostać bon senioralny. Świadczenie ma przysługiwać rodzinom aktywnym zawodowo, które mają pod opiekę bliską, starszą osobę. Minister podkreślała, że trzeba postawić na systemowe rozwiązanie w związku ze starzejącym się społeczeństwem.

- Chodzi o zorganizowanie usługi wsparcia w miejscu zamieszkania, tak żeby rodzina nie musiała rezygnować z pracy bądź też zatrudniać kogoś do opieki nad seniorem. Tak najczęściej dzieje się w tej chwili. Do tego niezbędny jest samorząd - mówiła Okła-Drewnowicz w Kielcach.

Odpowiedzialność za bon senioralny będzie przerzucona na samorządy, które otrzymają od rządu fundusze na realizuje celu. Minister zapowiedziała konsultacje publiczne również z samorządowcami, które rozpoczną się jeszcze w 2024 roku. - Później oczywiście proces legislacyjny w Sejmie i przygotowanie się do pierwszego etapu tej ustawy, czyli powszechne szkolenia dla potencjalnych opiekunów - zapowiada minister.

Dla kogo bon senioralny? Jakie warunki finansowe?

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, "osobą uprawnioną do korzystania z usług świadczonych w ramach bonu senioralnego będzie osoba, która ukończyła 75. rok życia, w przypadku której jest możliwe zidentyfikowanie określonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego, które to potrzeby nie mogą zostać zaspokojone przez rodzinę tej osoby". Na rzecz seniora usługi, w których finansowaniu ma pomagać bon senioralny, będzie mógł pozyskiwać zstępny, czyli dziecko, wnuk czy prawnuk.

Dochód uprawnionego potomka seniora ubiegającego się o przyznanie bonu nie może być niższy niż wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę oraz nie może przekraczać wysokości:1) dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę dla gospodarstwa jednoosobowego lub2) trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę dla gospodarstwa wieloosobowego (bez względu na liczbę osób w rodzinie).

Jeśli w gospodarstwie domowym z seniorem mieszka osoba zdolna zapewnić mu odpowiednią pomoc, wsparcie finansowe nie będzie jej przysługiwało. Jeśli natomiast senior mieszka ze swoim małżonkiem lub partnerem w wieku co najmniej 75 lat, również jego potrzeby w zakresie opieki mają być uwzględniane.

Na co będzie można wykorzystać bon senioralny?

Bonu senioralnego nie będzie można wykorzystać na usługi o charakterze medycznym. Nowy rodzaj usług społecznych, które będą finansowane za pomocą świadczenia, obejmie cztery obszary:

podstawowe zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych,

pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych,

podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną,

zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ile wyniesie bon senioralny?

Bon senioralny wyniesie połowę minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 roku, czyli maksymalnie 2150 zł. Wartość bonu będzie zależna od oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb seniora. Podstawą oceny ma być kwestionariusz, istnieje więc prawdopodobieństwo, że cała procedura będzie nieco przypominała proces ubiegania się o świadczenie wspierające.

Jak będzie można złożyć wniosek o bon senioralny?

Z uzasadnienia projektu, które możemy znaleźć na stronach rządowych, wynika, że uprawnionym do składania wniosku o bon senioralny będzie zstępny do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania seniora. Wnioski będzie można składać elektronicznie - najprawdopodobniej, tak jak w przypadku innych świadczeń, za pośrednictwem platformy Emp@tia lub ePUAP.

