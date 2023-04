Ile zarabia się w firmie Sławomira Mentzena? Kancelaria opublikowała kilka ofert pracy

Odkładasz pieniądze na PPK w tym funduszu. Właśnie znika, co z pieniędzmi?

Strona internetowa kancelarii mentzen.pl wita nas zdjęciem śmigłowca z parafrazą kultowego cytatu z "Czasu Apokalipsy" Francisa Forda Coppoli. W tym przypadku "zapach napalmu" został jednak zastąpiony zapachem... pieniędzy. Nie powinno to jednak dziwić biorąc pod uwagę poglądy i styl obecnego lidera Konfederacji, Sławomira Mentzena.

- Czujesz to? To optymalizacja synu. Nic na świecie tak nie pachnie. Uwielbiamy zapach niepłaconych podatków o poranku. Raz nasi tworzyli strukturę spółek przez dwanaście godzin. Kiedy było po wszystkim, nie było ani złotówki podatku. Ten zapach: jak zapach pieniędzy. Całe sprawozdanie finansowe pachniało zwycięstwem - czytamy na stronie kancelarii.

Kancelaria oferuje optymalizację i doradztwo podatkowe firmom, także przeznaczone specjalnie dla IT, nieruchomości, czy osób pracujących na umowach B2B. Do wykonywania tych zadań potrzebuje - rzecz jasna - pracowników, dlatego na portalu pracuj.pl pojawiło się kilka ogłoszeń, z transparentnymi zarobkami. Oferowane posady i zarobki to:

Praktykant/tka w dziale doradztwa podatkowego - 1500-2500 zł brutto (umowa o staż, praktyki)

(umowa o staż, praktyki) Asystent/tka ds. wsparcia IT - 1800-2700 zł brutto (umowa zlecenie, cześć etatu)

(umowa zlecenie, cześć etatu) Asystent/tka ds. obsługi klienta - 1800-3600 zł zal. od umowy (umowa o pracę/umowa zlecenie, pełny etat, część etatu)

(umowa o pracę/umowa zlecenie, pełny etat, część etatu) Młodszy specjalista/stka działu prawnego - 2000-4000 zł brutto (umowa zlecenie, pełny etat, część etatu)

(umowa zlecenie, pełny etat, część etatu) Specjalista/tka ds. księgowości - 5700-7500 zł zal. od umowy (umowa o pracę, umowa zlecenie, pełny etat)

Dla przypomnienia, kwota brutto, to kwota bez obciążeń podatkowych, czyli np. od 1500 zł brutto zostaną potrącone podatki (np. składka zdrowotna), więc wypłata "na rękę" będzie niższa. Dla przypomnienia, obecnie płaca minimalna w Polsce wynosi 3490 zł brutto (dotyczy jednak pracy na pełen etat). Ponadto nie wszystkie kwoty zostały podane w formie "brutto", niektóre są "zależnie od umowy", a w ogłoszeniu czytamy, że jest możliwość umowy o pracę, lub umowy zlecenie.

- Szukamy osób, które chcą pracować ponad normę i nie lubią monotonii. Jeżeli najważniejszy jest dla Ciebie work-life balance, to raczej się nie dogadamy. Chcemy być jak najlepsi, chcemy, żeby nasi pracownicy zarabiali jak najwięcej oraz chcemy żeby czuli się u nas dobrze. Ale żeby to było możliwe, trzeba dużo pracować. Nie ma nic za darmo :) - czytamy w notce dołączonej do każdego ogłoszenia.

