Kosztowny cios w przedsiębiorców. 15 tys. zł kosztów za rekrutację pracownika

Skokowy wzrost kosztów zatrudnienia

Ostatnie lata nie należą do najłatwiejszych dla przedsiębiorców. Rosnące koszty związane z prowadzeniem biznesu zaczynają coraz bardziej dławić rozwój poszczególnych firm, jak i całej gospodarki. Jednymi z głównych kosztów przedsiębiorstw są pracownicy. A koszty ich zatrudnienia dynamicznie rosną. W Polsce zwiększyły się o 10,8% rdr w I kw. 2023 r., wobec wzrostu o 10,2% kwartał wcześniej. Dodatkowo, firmy stają także przed wyzwaniem rosnących kosztów samej rekrutacji.

Średnie wydatki to blisko 5 tys. zł i wzrosły ostatnio o ponad 1/3, a w przypadku nieudanej rekrutacji są trzy razy wyższe. Na szczęście dzięki automatyzacji i sztucznej inteligencji proces ten można nawet 4-ro krotnie przyspieszyć, dzięki czemu firmy mogą zaoszczędzić dziesiątki tysięcy złotych. Dowiedz się jak skutecznie obniżyć koszty rekrutacji pracowników z wykorzystaniem voicebotów i AI?

Jak ciąć koszty zatrudnienia?

Firmy świadome tego, ile naprawdę kosztuje rekrutacja pracownika i dążące do optymalizacji tego procesu chętnie sięgają po nowoczesne narzędzia IT. Problemy z wysokimi kosztami w rekrutacji wynikają m.in. z braku skutecznych narzędzi do wstępnej kwalifikacji kandydatów, co może prowadzić do wydłużenia czasu przeglądania, selekcji i weryfikacji aplikacji, a także niesatysfakcjonujących wyników. Obciążeni żmudnymi, powtarzalnymi zadaniami rekruterzy nie mogą poświęcić wystarczająco dużo czasu i uwagi na to, co najważniejsze - budowanie zaangażowania kandydatów czy właściwą ocenę ich dopasowania do stanowiska i kultury organizacji.

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom IT wiele zadań można zautomatyzować, uwalniając firmę od dotychczasowych błędów wynikających z nieuwagi przeciążonych pracą rekruterów. - Takim rozwiązaniem jest HR-Voicebot, który dzięki zaawansowanym algorytmom i możliwościom rozpoznawania głosu może wstępnie kwalifikować kandydatów, udzielać informacji zwrotnej i aktualizować system HRM. Automatyzując ten proces, bot może zaoszczędzić ponad setki, a czasami i tysiące godzin pracy, co skutkuje skróceniem cyklu rekrutacji średnio o 5 razy, a zdarzają się przypadki, że nawet 8 razy. To z kolei prowadzi do obniżenia kosztów rekrutacji pracowników poprzez redukcję kosztów związanych z konsultantami i innymi pracownikami. - mówi Bartosz Malinowski, Head of VOicebot Department w APIFONICA.com.

Jak działa AI-Voicebot dla HR?

Voicebot HR Apifonica jest w stanie przeprowadzać wstępne rozmowy kwalifikacyjne w dogodnym dla kandydatów terminie, odpowiadać na najczęściej zadawane pytania, wprowadzać dane do HRM oraz rekomendować rekruterowi najlepszych kandydatów. Dzięki automatyzacji tych kroków, rekruter kontaktuje się już tylko z najlepiej dopasowanymi osobami i może poświęcić im więcej czasu. Automatyzacja nie tylko uwalnia specjalistów HR od najbardziej czasochłonnych etapów rekrutacji, eliminując koszty nieudanej rekrutacji, ale także poprawia doświadczenie kandydata, zapewniając płynniejszy i bardziej wydajny proces.

Aż 67% rekruterów twierdzi, że zaplanowanie pojedynczej rozmowy kwalifikacyjnej zajmuje od 30 minut do 2 godzin, wynika z raportu Yello Interview Scheduling Survey. Wykorzystanie AI w procesie rekrutacji może przynieść ogromne korzyści. Przykładowo, u jednego z klientów APIFONICA zautomatyzowano blisko 200 umówionych spotkań w miesiącu, dzięki czemu blisko 2/3 (61%) kandydatów umówiło się automatycznie. Zatem ROI dla takiego działania wynosi od 250% do 1250%, w zależności od ilości czasu, którą przyjmiemy, potrzebną do przeprowadzenia jednej rozmowy rekrutacyjnej. Takie liczby świadczą o potencjale voicebotów w usprawnianiu procesów rekrutacyjnych.

Co sądzą o tym kandydaci do pracy?

Niektóre firmy obawiają się, że wykorzystanie voicebota w procesie rekrutacji, gdyż uważają że może być to niekomfortowe dla kandydatów. Doświadczenia klientów APIFONICA pokazują jednak, że wielu z nich pozytywnie reaguje na tę nowoczesną formę komunikacji. Uzyskanie szybkiej odpowiedzi od rekrutującej firmy, w dodatku otrzymanie jej poprzez kanał głosowy, który jest przez wielu preferowany, jest bardziej satysfakcjonujące dla kandydatów. Dodatkowo, daje im przekonanie, że pracodawca jest innowacyjny i dba o efektywność procesu rekrutacyjnego.

Kandydaci doceniają również wygodę korzystania z voicebota, zwłaszcza jeśli mogą aplikować na stanowisko w dowolnym miejscu i czasie. Doświadczenia firm korzystających z voicebotów potwierdzają, że nie tylko obniżają one koszty rekrutacji nowego pracownika, ale także generują pozytywne reakcje i przyczyniają się do jeszcze lepszego doświadczenia rekrutacyjnego dla obu stron.

Dla sieci centrów medycznych Enel-Med., firma APIFONICA.com przygotowała wirtualnego asystenta, który przeprowadzał rozmowy z każdym kandydatem. – Naszym celem było przyspieszenie procesu rekrutacji i zapewnienie kandydatom wirtualnego asystenta, który przynosi komfort poprzez natychmiastową odpowiedź na aplikację. Voicebot przeprowadza rozmowy telefoniczne z kandydatami i przekazuje im podstawowe informacje o stanowisku bez angażowania rekruterów. – mówi Paulina Zdunek, Kierownik ds. Rekrutacji w Enel-Med. - Kandydat czuje się zaopiekowany, a my zbieramy dane potrzebne do podejmowania dalszych decyzji. Naszym zdaniem to nieoceniona korzyść w rekrutacji. – dodaje Paulina Zdunek z Enel-Med. Apifonica voicebot pomógł wstępnie zakwalifikować 3660 aplikacji i 4-krotnie przyspieszyć etap selekcji.

Ile można zaoszczędzić dzięki voicebotowi HR?

Innym przykładem wykorzystania AI-Voicebotów w rekrutacji jest firma Wakacje.pl, serwis zajmujący się sprzedażą ofert wakacyjnych i organizacji podróży. Firma zdecydowała się na wdrożenie voicebota w swoim procesie rekrutacyjnym w celu wstępnej selekcji kandydatów na stanowiska sprzedażowe. Kandydaci mogą aplikować za pośrednictwem voicebota, który przeprowadzał z nimi krótką rozmowę kwalifikacyjną. Pozwala to firmie na weryfikację umiejętności i doświadczenia kandydatów w sposób zautomatyzowany (w tym automatyczne aktualizacje systemu HRM po zakończonych rozmowach), bez angażowania zasobów ludzkich na wczesnym etapie procesu rekrutacji.

- Rezultaty wdrożenia HR Voicebot były imponujące. Firma zaoszczędziła około 1,5 miesiąca pracy swoich pracowników z działu rekrutacji. Ponadto, możliwość aplikowania za pośrednictwem voicebota zwiększyła konwersję kandydatów, pozwalając na przetworzenie aż 1800 aplikacji, przy czym 80% kandydatów przeszło do dalszego etapu rozmowy kwalifikacyjnej. – mówi Bartosz Malinowski z APIFONICA.com. - Inny z naszych klientów, firma kurierska, obliczyła, że przetworzenie 625 CV za pośrednictwem naszego Voicebota pozwoliło im zaoszczędzić 145 godzin pracy i ponad 7 tysięcy złotych w ciągu pierwszego miesiąca współpracy. – dodaje Malinowski z APIFONICA.

Przykłady firm już korzystających ze wsparcia AI i voicebotów w procesie rekrutacji potwierdzają, że zapewniają one oszczędność czasu, zasobów i pieniędzy. Automatyzacja procesu wstępnej kwalifikacji, skrócenie cyklu zatrudniania i zwiększenie konwersji kandydatów to tylko niektóre z możliwości, jakie daje wykorzystanie nowoczesnych technologii w rekrutacji. W efekcie firmy mogą obniżyć koszty i zwiększyć efektywność rekrutacji pracowników, a także zapewnić lepsze doświadczenia kandydatom i większą satysfakcję z pracy samym rekruterom.

