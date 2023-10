Mieszkanie socjalne. Komu przysługuje, jak je otrzymać?

Czym jest mieszkanie socjalne?

Mieszkanie socjalne to lokale, które są przydzielane osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności lub najuboższym. Za zapewnienie mieszkań socjalnych odpowiada gmina, a do sądu należy wydanie wyroku eksmisyjnego, który umożliwia ubieganie się o przydzielenie lokalu socjalnego.

Lokale socjalne nie mają wysokiego standardu, często mieszczą się w starych budynkach czy kamienicach, ale muszą być nadawać się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny. Powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2. Przepisy dotyczące mieszkań socjalnych są zawarte w Kodeksie Cywilnym w ustawie o ochronie praw lokatorów.

Kto może się ubiegać o mieszkanie socjalne?

Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej albo w przypadku orzekania przez sąd eksmisji, musisz złożyć pismo do właściwego sądu o przyznanie lokalu socjalnego, a następnie, po uprawomocnieniu się wyroku, udać się do gminy w celu wydzielenia takiego lokalu z jej zasobu mieszkaniowego.

Jeśli ubiegasz się o mieszkanie socjalne ze względu na trudną sytuację materialną i mieszkaniową, musisz złożyć:

* wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego,

* zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy oraz członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania,

* zaświadczenie z urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsce ostatniego zameldowania wnioskodawcy i domowników.

W pierwszej kolejności prawo do mieszkania socjalnego przysługuje:

- kobietom w ciąży

- małoletniemu, niepełnosprawnemu lub ubezwłasnowolnionemu oraz sprawującemu nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałemu

- obłożnie chorym

- emerytom i rencistom spełniającym kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej

- bezrobotnym

- innym osobom (jeśli w uchwale rady gminy określono takie przypadki).

Uwaga!

Osoby te są chronione tylko wówczas, jeśli mają być eksmitowane z lokalu komunalnego, spółdzielczego lub należącego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Umowa na czas określony

Umowę najmu lokalu socjalnego zawierasz na czas określony, ale można ją przedłużyć na następny okres pod warunkiem, że nadal jesteś w trudnej sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. Jeśli twoje dochody wzrosną ponad próg określony w uchwale rady gminy, od dnia ustania najmu do czasu opróżnienia takiego lokalu płacisz odszkodowanie za zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego. Gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeśli uzyskałeś tytuł prawny do innego lokalu (np. najem, własność, mieszkanie spółdzielcze) i możesz go używać.

Mieszkanie socjalne. Jaki czynsz?

Czynsz w mieszkaniu socjalnym nie może być wyższy niż połowa najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniach komunalnych w tej gminie (wysokość stawki podstawowej ustalają władze miasta, a najczęściej waha się ona pomiędzy 1 a 3 proc. tzw. wartości odtworzeniowej lokalu).

