Najważniejsze zmiany dla klientów banków w 2023 r.

WIRON zastępuje WIBOR

WIRON, czyli Warsaw Interest Rate Overnight (wcześniej WIRD), ma stać się jednym z najważniejszych czynników decydujących o wysokości oprocentowania kredytów w Polsce. To zamiennik dość powszechnie krytykowanego WIBOR-u.

Docelowo WIRON, którego administratorem został GPW Benchmark, ma na kolejne lata stać się kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej, stosowanym w umowach finansowych, np. kredytowych, ale także instrumentach finansowych, czyli m.in. papierach dłużnych.

Hipoteki z okresowo stałą stopą

Najpóźniej 1 stycznia 2023 r. w ofercie banków spółdzielczych pojawić się muszą kredyty hipoteczne z okresowo stałym oprocentowaniem (na min. 5 lat). Z końcem roku mija bowiem czas przewidziany na dostosowanie się przez te instytucje do wymogów Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego. Zalecenia nadzoru obejmują także zaoferowanie dotychczasowym klientom opcji przejścia na nową formułę oprocentowania.

Nowy program na pierwsze mieszkanie dla młodych

Nowy program mieszkaniowy dla osób do 45. roku życia na pierwsze mieszkanie - ogłosił w piątek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mówimy tu o dwóch rozwiązaniach: pierwszy to bezpieczny kredyt 2 proc., drugi to konto mieszkaniowe - dodał. Mieszkanie to jest prawo, a nie towar - zaznaczył podczas piątkowej konferencji prasowej minister technologii i rozwoju Waldemar Buda.

"Pokazujemy kompleksowy program, który po pierwsze daje możliwość nabycia mieszkania w najbliższym roku - bo wtedy ten program zadziała. Ale też daje perspektywę za kilka lat - dla tych osób, które nie są gotowe, które nie planują jeszcze tego przedsięwzięcia" - mówił szef MRiT, odnosząc się do programu Pierwsze Mieszkanie. "Mówimy tu o dwóch rozwiązaniach: pierwszy to bezpieczny kredyt 2 proc., drugi to konto mieszkaniowe" - dodał.

Zastrzeganie PESEL online

W 2023 r. rozwiązania ustawowego ma doczekać się problem zapobiegania kradzieży tożsamości. Ma on również finansowy wymiar – skradzione dane osobowe bywają używane do zaciągania zobowiązań. Chociaż od kilku lat w bazie BIK można odnotować tzw. zastrzeżenie kredytowe. To usługa nie jest darmowa i nie obejmuje całego rynku. Podobne mankamenty mają inne komercyjne rozwiązania.

Plany pomysłodawców nowelizacji ustawy o ewidencji ludności zakładają, że powstanie rejestr zastrzeżeń prowadzony przez ministra cyfryzacji. Zgłosić swój PESEL będzie można np. z poziomu aplikacji mObywatel. Firmy pożyczkowe i banki będą miały obowiązek sprawdzić w rejestrze przed udzieleniem kredytu, czy klient nie widnieje w zestawieniu „zamrożonych” numerów. Podobne obowiązki mają dotyczyć firm leasingowych, a także notariuszy uczestniczących w umowach o obrocie nieruchomościami.

Bankomaty bardziej dostępne

W 2019 r. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły dyrektywę w sprawie dostępności produktów i usług. Tzw. Europejski Akt o Dostępności określa zasady projektowania m.in. interfejsów użytkownika, by zapewnić możliwość korzystania z nich przez osoby z różnymi ograniczeniami funkcjonalnymi.

Projekt ustawy wdrażającej do polskiego prawa dyrektywę ma jeszcze przed sobą kilka etapów „obróbki”, ale można mieć nadzieję, że w 2023 r. zostanie uchwalony. Odnosi się on także do usług finansowych, a w szczególności sposobu działania terminali płatniczych i bankomatów. W ustawie wymieniono szereg wymagań, które spełniać mają urządzenia, by mogły z nich z powodzeniem korzystać osoby z zaburzeniami wzroku, słuchu i motoryki.

Sonda Czy posiadasz w banku konto oszczędnościowe? TAK NIE NIE WIEM