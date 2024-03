Popularna w Polsce firma tnie zatrudnienie! Pracę straci 7500 osób!

Pieniądze to nie wszystko

Kultowa marka upada i masowo zwalnia ludzi! To już plaga bankructw

Zwolnienia w dużej firmie

Duża korporacja tnie etaty. Chodzi o firmę Unilever, do której należą takie marki jak: Amino, Algida, Knorr, Lipton, Domestos, Persil i Surf, Axe, Dove, Timotei. Firma wystosowała ważny komunikat, w którym to czytamy: "Unilever powinien w coraz większym stopniu skupiać się na portfelu niewątpliwie lepszych marek, posiadających silną pozycję w bardzo atrakcyjnych kategoriach, posiadających komplementarne modele operacyjne". Jednocześnie Zarząd Unilever przekazał, że pracę straci 7500 osób w ramach nowego programu oszczędnościowego. Według szacunków to blisko 6 proc. zatrudnionych.

Firma chce wyodrębnić dział związany z produkcją lodów. Cały proces ma trwać do 2025 roku. "Wydzielenie działu lodów pomoże kierownictwu Unilever przyspieszyć wdrażanie działań na rzecz wzrostu (GAP) ogłoszonych w październiku 2023 r." - napisano w komunikacie. Warto podkreślić, że to takie lodowe marki jak Magnum czy Ben & Jerry's. Co Unilever na tym ugra? Firma podkreśla, że podział ma przynieść średniojednocyfrowy wzrost sprzedaży i niewielką poprawę marży.

Historia firmy Unilever

Unilever to brytyjska korporacja transnarodowa z siedzibą w Londynie. Powstała w 1929 roku z połączenia Lever Brothers i Margarine Unie. Firma produkuje głównie artykuły żywnościowe, środki czystości i higieny osobistej. Do dyspozycji ma 365 zakładów produkcyjnych na sześciu kontynentach. Unilever posiada łącznie ponad 400 różnych marek na całym świecie, jednakże firma koncentruje się na trzynastu swoich najbardziej zyskownych markach – tzw. bilion-dollar brands (ang. miliardowa marka), których średnia roczna sprzedaż przekracza miliard dolarów. Najlepsze 25 marek daje firmie Unilever ponad 70% całego rocznego dochodu

