Start KSeF. Kto już jest objęty obowiązkiem?

Rewolucja w fakturowaniu stała się faktem. Nowy system ruszył o północy z soboty na niedzielę i od razu został poddany próbie obciążeniowej. Jak informuje Ministerstwo Finansów, dynamika wzrostu liczby wystawianych dokumentów jest ogromna. Jeszcze w poniedziałek w systemie było około 700 tys. faktur, by w środę do południa przekroczyć 4,8 mln, a w czwartek o godzinie 10 rano osiągnąć poziom ponad 6,6 mln.

Za ten lawinowy przyrost odpowiada pierwsza grupa przedsiębiorców, którą objęły nowe przepisy. Pierwszym etapem rewolucji w fakturowaniu jest objęcie obowiązkiem firm, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł, i to one odpowiadają za pierwsze miliony dokumentów w KSeF. Zgodnie z szacunkami resortu finansów, mowa tu o grupie około 4,2 tysiąca największych podmiotów na polskim rynku.

Harmonogram wdrażania KSeF. Kogo i kiedy obejmą zmiany?

Wejście do systemu największych graczy to dopiero początek rewolucji. Harmonogram wdrażania zmian jest rozpisany na kilka lat i stopniowo będzie obejmował kolejne grupy przedsiębiorców. Kluczowa data to 1 kwietnia, kiedy do systemu dołączą następne firmy.

Zgodnie z planem Ministerstwa Finansów, drugi etap wprowadzania obowiązkowego KSeF rozpocznie się 1 kwietnia i obejmie pozostałe firmy, z wyjątkiem tych najmniejszych. Oznacza to, że od tego dnia obowiązek wystawiania faktur w systemie obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które świadczą usługi na rzecz innych firm.

Najmniejsi przedsiębiorcy, czyli tacy, których miesięczne obroty dokumentowane przez KSeF nie przekraczają 10 tys. zł, zostaną włączeni do systemu jako ostatni – od 1 stycznia 2027 r. Warto też zapamiętać inną ważną datę: od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty będą miały obowiązek odbierania faktur za pośrednictwem KSeF.

Co z karami za błędy w KSeF?

Wprowadzenie tak dużej zmiany zawsze budzi obawy o ewentualne sankcje za pomyłki w okresie przejściowym. Przedsiębiorcy, którzy dopiero uczą się nowego systemu, mogą jednak na razie odetchnąć z ulgą. Resort finansów przewidział okres adaptacyjny, aby dać firmom czas na dostosowanie się do nowych realiów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo, w 2026 roku nie będą naliczane kary za błędne stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).