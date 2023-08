Węgry już zniosły limit cen. Produkty podrożały o kilkadziesiąt procent!

Węgierski rząd znosi limity cen

W lutym 2022 r. rząd Viktora Orbana wprowadził zamrożenie cen sześciu podstawowych produktów spożywczych. Limity obejmowały cukier, mąkę, olej słonecznikowy, pierś z kurczaka, udziec wieprzowy i mleko. W listopadzie na tę listę dopisano między innymi jajka i ziemniaki. Zniesienie limitów cen na produkty spożywcze zapowiedział już w czerwcu szef kancelarii premiera Gergely Gulyas. Powodem ich odwołania jest spadek inflacji, obserwowany na Węgrzech od stycznia. Rząd Viktora Orbana zapowiada, że do końca roku inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego. Według ostatniego odczytu w czerwcu wyniosła ona 20,1 proc. i utrzymuje się na najwyższym poziomie w Unii Europejskiej.

Podwyżki cen o kilkadziesiąt procent i obowiązkowe promocje

Jak informuje portal Telex, niektóre ceny produktów objętych dotychczas limitami wzrosły we wtorek o kilkadziesiąt procent, choć nie jest to regułą. W różnych sklepach ceny poszczególnych produktów kształtowały się inaczej; w niektórych miejscach cena była nawet niższa niż od tej w trakcie obowiązywania limitów. Jednocześnie rząd zwiększył od sierpnia obowiązkową obniżkę cen wybranych kategorii produktów z 10 do 15 proc. „Zasada wymaga, aby co najmniej dwa produkty każdego rodzaju były oferowane z minimalnym rabatem w wysokości 15 proc. ceny zakupu tygodniowo” – pisze portal Telex.

Promocje w sklepach wymagane przez rząd zaczęły obowiązywać od początku czerwca, obejmując produkty w 20 kategoriach. Od sierpnia do listy tej dołączą produkty, które wcześniej były objęte obowiązkowymi limitami cen. Na Węgrzech od lipca funkcjonuje również internetowy system monitorowania cen, który ma zwiększyć konkurencję na rynku, a tym samym obniżyć ceny produktów spożywczych.

