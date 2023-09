Nowy wzór karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego

W nowo wydawanych kartach wędkarskich i kartach łowiectwa podwodnego od 27 lipca zniknęło pole z miejscem zamieszkania i adresem. Oczywiście jeśli mamy kartę wędkarską starego typu, to nie musimy jej wymieniać, stare wciąż są obowiązujące. Co również ciekawe, nowe rozporządzenie określa, że druki kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego według nowego wzoru mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.

Formalności nie uległy zmianom, do uzyskania karty wędkarskiej trzeba zdać egzamin w w lokalnym kole Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), a następnie złożyć wniosek o kartę wędkarską w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Przystąpienie do egzaminu kosztuje 30 zł (bezpłatnie do 16. roku życia), a wydanie karty wędkarskiej 10 zł. Ponadto do legalnego wędkowania potrzeba zezwolenia.

Wędkarze, uważajcie na nowe rozporządzenie

27 lipca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie, które reguluje rozmiary ryb i raków, które można łowić, a także warunki ochrony i połowy ryb oraz ich okresy ochronne.

Tym samym niedozwolony jest połów ryb i raków, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy albo tarczy ogonowej nie przekracza określonych wymiarów:

bolenia - 40 cm

brzany - 40 cm

certy - 30 cm

głowacicy - 70 cm

jazia - 25 cm

jelca - 15 cm

klenia - 25 cm

lina - 25 cm

lipienia - 30 cm

łososia - 35 cm

miętusa w Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi - 30 cm

miętusa w pozostałych wodach - 25 cm

pstrąga potokowego w Wiśle i jej dopływach do ujścia rzeki San, a także w Sanie i jej dopływach - 25 cm

pstrąga potokowego w Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Czechami do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach - 25 cm

w pozostałych wodach - 30 cm

rozpióra - 25 cm

sandacza - 45 cm

siei - 35 cm

sielawy - 18 cm

suma - 70 cm

szczupaka - 45 cm

świńki - 25 cm

troci - 35 cm

troci jeziorowej - 50 cm

węgorza - 50 cm

wzdręgi - 15 cm

raka błotnego - 10 cm

raka szlachetnego - samicy - 12 cm

raka szlachetnego - samca - 10 cm

W rozporządzeniu określono również okresy ochronne dla brzany, certy, głowacicy, jesiotra ostronosego, lipienia, łososia, miętusa, pstrąga potokowego, sandacza, sieji, suma, szczupaka, świńki, troci, troci jeziorowej, raka błotnego i węgorza. Dokładne okresy są wypisane na stronie Polskiego Związku Wędkarstwa oraz w samym rozporządzeniu.

Rozporządzenie określa także gatunki inwazyjne. W przypadku ich połowu, wymaga się ich niezwłocznego uśmiercenia i nie wpuszczania z powrotem do łowiska, ani innych wód. Dotyczy to ryb:

babka łysa

babka bycza

babka rurkonosa

babka szczupła

czebaczek amurski

sumik czarny

sumik karłowaty

rak luizjański

rak marmurkowy

rak pręgowaty

rak sygnałowy

Rozporządzenie określa także wielkość oczek rybackich, rybackie narzędzia i urządzenia połowowe. Określono także opłaty za amatorskie łowienie w ramach programu "Nasze Łowiska", które kosztuje 250 zł w 94 obwodach rybackich w Polsce. Za łowienie z łodzi dopłata wynosi 50 zł. Z kolei Opłata Krajowa, która uprawnia do amatorskiego łowienia ryb w programie "Nasze Łowiska" wynosi 350 zł (do 18. roku życia 175 zł). Do skorzystania z programu potrzebne jest posiadanie karty wędkarskiej.

