ZUS ostrzega emerytów! Nie rób tego bo stracisz pieniądze

ZUS ostrzega! Nie składaj wniosku, od 1 kwietnia zmienia się sposób przeliczenia emerytur

Główny Urząd Statystyczny ogłosił nowe tablice przeciętnej długości trwania życia, a to oznacza, że ZUS od 1 kwietnia będzie stosował je do przeliczania emerytur. Dla przypomnienia, zakład obliczając świadczenie bierze pod uwagę zebrane składki i dzieli je przez prognozę dalszego trwania życia. Zgodnie z ostatnimi danymi ZUS, przeciętna długość życia w Polsce wzrosła (przeciętny 60-latek będzie żył o 9,9 miesiąca dłużej, a 80-latek o 6,1 miesiąca niż wynika to ze statystyk z ubiegłego roku), a to oznacza również niższe emerytury.

Jak podał rzecznik zakładu Paweł Żebrowski, zgodnie z najnowszą tablicą długości trwania życia obliczone świadczenie będzie mniej korzystne dla 60-latki o 3,7 proc., a dla 65-latka o 4,1 proc. niż przy poprzedniej tablicy. Na stronie ZUS podano również przykłady:

- 60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2649,51 zł, czyli mniej o ok. 103 zł (kapitał zostanie podzielony przez 264,2 zamiast przez 254,3 miesiąca). 65-latek z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 3197,81 zł, czyli mniej o ok. 136 zł (kapitał zostanie podzielony przez 218,9 miesiąca zamiast 210 miesięcy) - czytamy na stronie zakładu.

ZUS zaznacza jednak, że nowe tablice nie dotyczą osób, które już są na emeryturach. To oznacza, że obecni emeryci nie muszą składać wniosków o ponowne przeliczenie, a ich świadczenie nie zmaleje z powodu zmian w tablicach przewidywanej długości życia.

- Przeliczenie emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach – na przykład gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może on je sobie doliczyć do świadczenia. Jednak najnowsza tablica zostanie wykorzystana wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia - czytamy na stronie ZUS.

Uważać muszą przyszli emeryci. Kiedy złożyć wniosek o emeryturę w ZUS?

Zmiany przeliczenia od 1 kwietnia oznaczają również, że osoby, które przed tym terminem nie zdążyły złożyć wniosku o emeryturę, będą miały mniej korzystny przelicznik, więc i mniejsze świadczenie. W związku z tym, jeśli chcemy wyższe świadczenie - lepiej odczekać ze złożeniem wniosku.

ZUS na początku roku podawał, że korzystniej jest odczekać ze złożeniem wniosku o emeryturę do drugiej połowy roku. W czerwcu przeprowadzona zostanie waloryzacja składek na koncie ubezpieczonych, więc nasze świadczenie będzie wyliczane od wyższej podstawy. W ten sposób mamy szansę na wyższe świadczenie.

Pieniądze to nie wszystko Jakub Wiech Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.