Korzyści dla emeryta

Nowe ulgi i zniżki dla seniorów. Pełna lista [WRZESIEŃ 2023]

Obecnie w Polsce mieszka około 10 milionów osób powyżej 65 roku życia. Program bezpłatnych leków dla seniorów to istotne wsparcie dla osób, które często zmagają się z różnymi schorzeniami związanymi z wiekiem. Dzięki temu seniorzy mogą łatwiej i taniej korzystać z niezbędnych leków, co przyczynia się do poprawy ich zdrowia i jakości życia. Ale to nie wszystkie ulgi z jakich może skorzystać zarówno młodszy, jak i starszy senior. Oto pełna lista ulg i zniżek dla seniorów.