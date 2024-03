Masz te banknoty w portfelu? Musisz je pilnie wymienić!

Będące obecnie w obrocie pieniądze wydane są bezterminowo, co oznacza, że nie można określić terminu ich ważności. Mimo tego, bywają sytuacje, w których wymiana banknotów czy monet jest konieczna i to w naszym interesie jest, by czym prędzej tego dokonać. Sprzedawca w sklepie lub inna osoba dokonująca z nami pewnego rodzaju finansowej wymiany ma bowiem prawo nie przyjąć uszkodzonego pieniądza. Wówczas transakcja staje się niemożliwa. Zasady, na jakich możemy dokonać wymiany zużytych czy też uszkodzonych banknotów i monet, reguluje zarządzenie nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku. Zgodnie z nim, takie środki płatnicze nie są zgodne z prawem i nie można posługiwać się nimi na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Co oznacza, że pieniądz jest uszkodzony lub zużyty?

Wymianie podlegają tylko zużyte albo uszkodzone banknoty i monety emitowane przez NBP. Co do ich autentyczności nie może być zatem ani cienia wątpliwości. Ponadto, jeśli chodzi o same banknoty, ich cechy muszą umożliwiać rozpoznanie wartości nominalnej. Jeżeli zastanawiamy się, czy nasz banknot jest uszkodzony, odpowiedzmy sobie, czy jest np. postrzępiony lub naddarty. Wymianie podlegać będzie także banknot podklejony, przerwany i nadmiernie zabrudzony. Poza tym, papierowy pieniądz, aby pełnoprawnie nim płacić, nie może być zaplamiony czy też odbarwiony i popisany. Z uszkodzonymi banknotami najlepiej udać się do kasy dowolnego banku w Polsce, a wówczas taka placówka nie ma prawa odmówić przyjęcia takiego pieniądza, o ile nie ma podejrzeń co do jego oryginalności.

Inną opcją jest przesłanie uszkodzonych banknotów (do 2000 zł) wraz z wnioskiem bezpośrednio do Centrali NBP przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbcowy ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa z dopiskiem: „DES – wymiana”. Zgodnie z zasadą, banknot zachowujący od 45 do 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie może być wymieniony za połowę jego nominalnej wartości. Z kolei banknot z ponad 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie lub przerwany na nie więcej niż 9 części stanowiący w całości 100 proc. bank musi wymienić za pełną wartość. Wymianie, poza banknotami, podlegają także zniszczone lub zużyte monety, ale w 100 proc. jedynie, gdy zachowały się oba elementy - rdzeń oraz pierścień.

Za połowę wartości nominalnej zostanie zaś wymieniona moneta z zachowanym tylko jednym elementem. Funkcjonujące aktualnie w obiegu pieniądze wprowadzone zostały 1 stycznia 1995 roku, a od 7 kwietnia 2014 r. w obiegu są banknoty z odświeżoną szatą graficzną. Oczywiście, starsze banknoty (w starej szacie) nadal pozostają bezterminowo ważnym środkiem płatniczym.

