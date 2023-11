Przedwczesna radość z KPO! UE nie da eurocenta bez kamieni milowych

Tusk nic nie załatwił w Brukseli. Nie będzie kolejnych pieniędzy

Wbrew szumnym zapowiedziom Donalda Tuska, nie będzie szybko kolejnych pieniędzy z KPO i raczej są coraz mniejsze szanse na ich pozyskanie. Polska nie spełnia warunków zwanych kamieniami milowymi. Jest ich 283, a żeby dostać tylko, pierwszą transzę musi spełnić ich 37. Czas goni, bo z KPO można skorzystać tylko do 31 sierpnia 2026 r.

"Bruksela nie zmieniła zdania co do kolejnych wypłat. Polska będzie musiała wykazać realizację kamieni milowych, by otrzymać dalsze finansowanie. Jak udało się nam dowiedzieć, po wypłacie zaliczki w wysokości 5 mld euro, co stanowi równowartość 22 mld zł, Polska nie otrzyma kolejnych środków automatycznie. Nasz kraj musi wypełnić podstawowe kroki milowe." - czytamy w money.pl.

Jak już informowaliśmy w Super Biznesie, Stefan de Keersmaecker, rzecznik Komisji Europejskiej ds. polityki regionalnej przyznał, że nawet gdyby do Brukseli wpłynęły teraz faktury, to tak długo, jak długo warunki horyzontalne nie zostaną spełnione, KE nie będzie w stanie wypłacić środków na pokrycie wniosków. Jak dodaje urzędnik zamrożone pozostaje także 75 miliardów euro z funduszy spójności, ze względu na niespełnienie przez nasz kraj szeregu warunków, w tym dotyczących praworządności.

Oczywiście sądownictwo - praworządność to pierwszy i najbardziej znany warunek UE. Ale na drodze zmianom może stanąć prezydent Andrzej Duda. Nie ma jednak nawet projektu bo rząd Tuska najwcześniej powstanie w połowie grudnia tego roku. A czas w pozyskaniu środków z KPO odgrywa tu kluczową rolę.

Jak informuje money.pl, do naszego kraju ma trafić 59,8 miliarda euro (z czego 34,5 miliarda euro w formie pożyczek i 25,3 miliarda euro w formie dotacji). Program UE obejmuje 55 reform i 56 inwestycji.