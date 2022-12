Rok w wyszukiwarce Google. Tego internauci najchętniej szukali w sieci

Jak co roku Google prezentuje listy haseł najszybciej zyskujących na popularności, zestawienie Rok w wyszukiwarce. Co interesowało internautów i internautki w Polsce i na świecie w 2022 roku? Jakie momenty i wydarzenia przykuły uwagę? Które osoby wzbudziły ciekawość? Ludzie na całym świecie starali się dowiedzieć więcej o wszystkim: jak rozwiązać problemy lokalne i globalne, jak pomóc innym, co się dzieje w świecie popkultury. Podczas gdy Rok w wyszukiwarce wiele mówi o tym, co nas wszystkich łączy, pokazuje też różnice w poszczególnych krajach.

Ukraina, Władimir Putin oraz wojna w Ukrainie - to podium listy haseł zyskujących na popularności w Polsce. Widać również duże zainteresowanie internautów i internautek sytuacją gospodarczą i związanymi z nią tematami: kurs rubla, dodatek osłonowy, Polska Grupa Górnicza, cena paliwa, cukru itp. Z kolei na liście globalnej na pierwszym miejscu pojawiła się gra Wordle - czyżby codzienne odgadywanie pięcioliterowych słów stało się sposobem na życie? Nie zabrakło tematu Ukrainy, sportu, a także zainteresowania królową Elżbietą II.

Ludzie wokół nas

Rosyjska inwazja na Ukrainę wpłynęła wyraźnie na to, o kogo internauci i internautki pytali Google. Na 1. miejscu polskiej listy znalazł się Władimir Putin (4. miejsce na liście globalnej), a na 3. Wołodymyr Zełenski. Wyszukiwarka otrzymywała również liczne pytania o osobowości ze świata popkultury i show-biznesu. W tegorocznym zestawieniu znaleźć można piosenkarkę, autorkę tekstów i kompozytorkę - Lanberry, a także Sarę James - występ w America’s Got Talent zagwarantował młodej polskiej wokalistce miejsce w pierwszej dziesiątce. Na liście znalazły się również osoby, wokół których nie zabrakło kontrowersji: Rafalala, Amber Heard, Johnny Depp (na pierwszym miejscu globalnej listy), Will Smith czy Simon Leviev. Ten ostatni wzbudził zainteresowanie dzięki serialowi Netflixa, Oszust z Tindera.

W tym roku pożegnaliśmy wiele znanych postaci świata polityki i kultury. Wśród osób, które odeszły, na 1. miejscu listy wyszukiwań znalazł się Witold Paszt, wokalista i założyciel zespołu Vox. Polki i Polacy pytali również o zmarłą we wrześniu brytyjską królową Elżbietę II (2. miejsce w Polsce, pierwsze na liście globalnej) oraz o działacza politycznego i dziennikarza, Jerzego Urbana (3. miejsce). W zestawieniu pojawiają się też cenieni artyści i artystki: Ewa Ampulska (5.miejsce), Anne Heche (7. miejsce), Jerzy Połomski (8.miejsce) i Jerzy Trela (9. miejsce).

Na małym i dużym ekranie

W tym roku aż 4 polskie filmy znalazły się w zestawieniu filmowym. Jak pokochałam gangstera, Furioza, Gierek oraz Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 - to rodzime produkcje, które zainteresowały internautów. Nie zabrakło amerykańskiego kina akcji, chociażby Batmana czy Top Gun: Maverick. Na światowej liście króluje Thor: Miłość i grom, pojawiły się się też dwie produkcje prosto z Indii - Brahmastra: Część pierwsza – Shiva oraz K.G.F: Chapter 2.

Niekwestionowanym zwycięzcą kategorii Seriale w Polsce jest Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera traktujący o jednym z najsłynniejszych amerykańskich morderców. Tuż zanim znalazł się polski miniserial Wielka Woda przenoszący widza do roku 1997 i wielkiej powodzi na Dolnym Śląsku. Podium zamyka serial fantasy Sandman, powstały na podstawie serii komiksów. Na 4. miejscu znajdziemy serial Zranione ptaki, a na 5. kolejny sezon hitowego Stranger Things. Tuż za nimi pojawia się następna polska produkcja – Gang zielonej rękawiczki, a to nie ostatni polski akcent w serialowym zestawieniu, ponieważ na 8. miejscu znalazł się kryminał Behawiorysta. Na liście globalnej na pierwszym miejscu znajdziemy serial Euphoria. W zestawieniu pojawiają się również takie hity jak Ród Smoka, Obserwator, Kim jest Anna czy The Boys.

Jak, gdzie, kiedy?

Internauci i internautki zadają masę pytań: ,,dlaczego?”, ,,ile?”, ,,jak?”, ,,co?” i ,,gdzie?”. Wydarzenia w kraju i świecie niepodważalnie wpłynęły na popularność niektórych haseł. Polki i Polacy szukali najczęściej informacji o tym, dlaczego Rosja zaatakowała Ukrainę. Drugie i trzecie miejsce listy Dlaczego…? zajmują pytania, dlaczego nie ma cukru i dlaczego Ukraina nie należy do NATO? Popularne były również pytania o bezpieczeństwo Polski (3. i 4. miejsce zestawienia Czy…?) oraz o to, kim jest oligarcha i separatysta (2. i 3. miejsce zestawienia Kto to…?). Pytano także gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy oraz gdzie kupić test na covid, węgiel oraz jodek potasu. W zestawieniach haseł widoczne były także tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej - na 6. miejscu listy Gdzie…? znalazło się pytanie o położenie Kataru.

Grzyby podbiły kulinarne wyszukiwania: jak suszyć grzyby w piekarniku, jak mrozić grzyby, jak zrobić grzyby w occie i zupę grzybową, jak zrobić rydze. Lista Przepis na…obejmuje zapytania o grzyby marynowane, kanie, opieńki i rydze - to kolejno 1, 3, 5 i 7. miejsce zestawienia. W kręgu pytań kulinarnych znalazły się również te o egzotyczne owoce.

Kiwano, zwane też ogórkiem afrykańskim, znalazło się na szczycie listy pytań Jak jeść…? Internauci i internautki szukali również sposobów na to, jak jeść granat (2. miejsce), figę (3. miejsce) czy awokado (4. miejsce). Listę z numerem 10 zamyka pytanie o metodę jedzenia melona.

Świat wokół nas

Warto wspomnieć, że ewoluuje sposób, w jaki użytkownicy zdobywają informacje - wykracza to już poza zwykłe wpisywanie w pole wyszukiwania. Ludzie znajdują to, czego potrzebują, w bardziej naturalny sposób, na przykład nucąc piosenkę, robiąc zdjęcie Obiektywem lub pytając Asystenta Google. Coraz częściej używamy Obiektywu na przykład do tłumaczenia obrazu, pomaga on również szybciej i lepiej poznawać otaczający świat — identyfikując to, co widzą użytkownicy. W łatwy sposób można sprawdzić rasę psa czy gatunki roślin w ogrodzie. Najczęściej wyszukiwanymi zwierzętami w Obiektywie w tym roku były kot domowy krótkowłosy, kot pręgowany i kot polidaktylowy.

