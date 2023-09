Silversi coraz ważniejsi na rynku pracy. Czy łatwo zmienić pracę w wieku 50+?

Uważaj na to, co robisz w samochodzie! Nawet tu nie masz prywatności

Liczba ogłoszeń na OLX Praca skierowanych do osób 50+ zwiększa się z miesiąca na miesiąc, a przeprowadzone badanie pokazuje, że pracodawcy coraz bardziej doceniają „silversów”.

Osoby zbliżające się do wieku ochrony przedemerytalnej mają duże poczucie zagrożenia na rynku pracy i raczej niechętnie myślą o jej zmianie. Wśród tych, którzy aktualnie nie pracują, aż 68% deklaruje, że znalezienie pracy przez osoby dojrzałe jest trudne. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Minds&Roses i OLX Praca.

Czy łatwo zmienić pracę w wieku 50+?

Pomimo to coraz więcej pracodawców życzliwie patrzy na starszych pracowników. W ich opinii „silversi” są bardziej lojalni wobec firmy, nie mają wygórowanych oczekiwań odnośnie awansu albo podwyżek, są dyspozycyjni, sumienni i zaangażowani w swoją pracę.

- Biorąc pod uwagę niedobory na rynku pracy i poszukiwanie pracowników z odpowiednim doświadczeniem myślę, że czeka nas czas, kiedy firmy będą musiały sięgnąć po starszych pracowników. Również tych, którzy już przeszli na emeryturę. Potencjalnie te rekrutacje będą inne: proces zachęty do zmiany pracy a proces namawiania do powrotu na rynek pracy bardzo się od siebie różnią. Dlatego już teraz warto rozmawiać z pracownikami przechodzącymi na emeryturę o tym, jak nasza organizacja wspiera silversów. Co musiałoby się stać, aby zostali? Czego potrzebują? A co było dla nich trudne? – mówi Piotr Chwiedziewicz Growth Manager w OLX Praca.

Pora wyzbyć się stereotypów i stygmatyzacji

Swoje miejsce na rynku pracy znajdują nie tylko wysoko wykwalifikowani pracownicy (np. lekarze, prawnicy, księgowi), ale także osoby pracujące w sektorach, gdzie coraz trudniej o udaną rekrutację (szkolnictwo, logistyka, transport, pielęgniarstwo). Wśród ogłoszeń dla osób 50+ na OLX Praca, najwięcej ofert jest w gastronomii oraz dla zawodowych kierowców. W dalszej kolejności ogłoszenia z sektora handlu i produkcji. Ale pojawiają się także propozycje pracy w branży IT (tester aplikacji mobilnych, technik-wdrożeniowiec IT).

- Myśląc o osobach 50+ czy 60+ musimy wyzbyć się stereotypów i stygmatyzacji przedstawicieli tej najszybciej rosnącej grupy wiekowej. Współcześni seniorzy nie są wykluczeni cyfrowo (obecnie ok. 3/4 używa internetu, połowa robi w nim zakupy lub korzysta z bankowości elektronicznej). To pierwsze pokolenie osób, które było aktywne na rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej i nadal chce korzystać z dobrodziejstw jej skutków. Silversi mają większą uważność względem własnej sytuacji materialnej oraz myślą o swoich potrzebach i pragnieniach, są zdrowsi, bardziej aktywni, więcej podróżują – dodaje Piotr Chwiedziewicz z OLX Praca.

Wg danych GUS, polskie społeczeństwo systematycznie się starzeje, a rynek pracy będzie musiał odpowiedzieć na związane z tym wyzwania. Tworzenie miejsc pracy dla „silversów” to także szansa na uniknięcie luki kompetencyjnej w zespołach, czyli ryzyka związanego z przejściem na emeryturę zbyt dużej liczby pracowników. Zdaniem ekspertów, połączenie doświadczenia „silversów” z kompetencjami technologicznymi młodszych pracowników to z jednej strony wyzwanie, ale z drugiej strony ogromna szansa rozwoju dla organizacji i biznesu.

Badanie "Srebrne talenty. Wykorzystanie potencjału pokolenia silver" przeprowadzono na próbie 1000 osób w wieku 50+, z podziałem na grupy w wieku przed okresem ochronnym, w wieku ochronnym oraz na emeryturze.

