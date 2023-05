Auchan przyjmuje do pracy! Prawie 4000 zł na start i ekstra 1200 złotych!

Ile wyniesie emerytura przy zarobkach 3000 zł?

Prognozy demograficzne wskazują, że będziemy żyć coraz dłużej (więc dłużej potencjalny emeryt będzie na utrzymaniu systemu emerytalnego, o ile nie zostanie podniesiony wiek emerytalny), będzie również coraz mniej młodych, którzy będą pracować na świadczenia seniorów. Tym samym w przyszłości emerytury będą niższe, stopa zastąpienia, która wynosi ok 54 proc., w 2060 roku może wynosić 28,7 proc. Stopa zastąpienia jest wskaźnikiem różnicy między średnim wynagrodzeniem, a przeciętną emeryturą. Czyli w przyszłości luka dochodowa pomiędzy seniorami, a osobami, które pracują będzie się pogłębiała.

ZOBACZ TAKŻE Emerytury w Polsce. Taką emeryturę dostaną miliony Polaków. Jaka będzie emerytura dla dzisiejszych 30-latków?

Jak wyliczył portal Interia Kobieta w uproszczonych kalkulacjach i założeniu, że pracowniczka zacznie pracować w wieku 25 lat, zarabia 3000 zł brutto i skończy aktywność zawodową w wieku 60. lat, może spodziewać się, że jej emerytura wyniesie ok. 968 zł brutto! To mniej niż minimalna emerytura, która wynosi obecnie 1588 zł brutto. Warto jednak podkreślić, że prawo do minimalnej emerytury ma każdy, kto przepracuje 20 lat (w przypadku kobiet), lub 25 lat (w przypadku mężczyzn).

Nie ma więc wątpliwości, że jeśli samemu nie będzie dodatkowo oszczędzać na emeryturę, możemy spodziewać się głodowych świadczeń.

Jak policzyć swoją emeryturę?

W dużym uproszczeniu, nasza emerytura zależy od tego, jak dużo pieniędzy zgromadzimy na naszym koncie w ZUS, oraz jaka będzie przewidywana długość życia dla nas (na podstawie danych z GUS) od momentu przejścia na emeryturę. Tym samym im bardziej opóźniamy decyzję o przejściu na emeryturę, tym więcej mamy na koncie ZUS i tym mniej lat życia nam zostaje, więc nasza emerytura będzie większa.

Najlepiej wyliczyć naszą przyszłą emeryturę za pomocą kalkulatora, który udostępnia ZUS. W uproszczonej wersji musimy podać dane o stanie naszego konta i subkonta ZUS, kwocie zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, OFE i subkonto, kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego i kwotę zapisaną na subkoncie. Jeśli nie wiemy jakie dane wpisać, możemy zalogować się na portalu PUE ZUS, w którym otrzymamy wszystkie potrzebne nam informacje do obliczenia emerytury. Będąc zalogowanym nie musimy wpisywać wszystkich danych, część z nich system nam uzupełni automatycznie.

Warto zaznaczyć, że kalkulator nie jest podstawą prawną do wypłaty świadczenia, a jedynie służy do obliczenia prognozowanego świadczenia emerytalnego.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.