Zerowy PIT nie dla wszystkich seniorów! Z ulgi wykluczona jest spora grupa emerytów

Zmiany podatkowe wprowadziły tzw. zerowy PIT dla seniorów, który w założeniu miał zachęcić emerytów do dłuższej pracy. Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, mogą być zwolnieni z PIT do kwoty 85 528 zł. Przychody powyżej kwoty 85 528 zł są opodatkowane na zasadach ogólnych. Maksymalny limit zwolnionych przychodów to 115 528 zł. Okazuje się, że z tego przywileju wyłączona jest spora grupa seniorów. Które grupy zawodowe nie skorzystają z zerowego PIT?