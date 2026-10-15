Cena wciąż ważniejsza niż ekologia. Zakup używanego auta w Polsce

Mimo że prawie połowa Polaków deklaruje, że ekologia jest ważnym powodem zakupu używanego auta, to dla 64% kluczowa jest niższa cena.

Młodzi Polacy (18-24 lata) trzykrotnie częściej niż seniorzy (>55 lat) dostrzegają ekologiczne korzyści zakupu używanego auta, choć i dla nich cena pozostaje decydująca.

Ekspert CARFAX ostrzega przed "greenwashingiem", podkreślając, że ekologiczny jest zakup młodszej hybrydy, a nie starego diesla, co uzasadnia Strefy Czystego Transportu.

Badanie pokazuje wyraźny rozdźwięk między deklaracjami a rzeczywistymi decyzjami zakupowymi Polaków na rynku aut używanych.

Wygląda na to, że w rozmowach chętnie przytakujemy ekologii, ale przy portfelu sentymenty się kończą. Z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie CARFAX wynika, że prawie połowa Polaków (48 proc.) uważa troskę o środowisko za dobrą zachętę do wyboru auta z drugiej ręki. Chodzi o prosty argument – zamiast produkować nowy pojazd, dajemy drugie życie już istniejącemu. Jednak kiedy przychodzi do wskazania głównych zalet takiego rozwiązania, ekologia ląduje na dalekim miejscu. Zdecydowana większość, bo aż 64 proc. badanych, jako główną zaletę wskazuje niższą cenę, a nie troskę o środowisko. Zaledwie 16 proc. ankietowanych wymienia korzyści ekologiczne jako kluczowy atut rynku wtórnego.

Kto w Polsce najchętniej kupiłby używany samochód dla ekologii?

Okazuje się, że podejście do ekologii na rynku aut używanych mocno zależy od tego, kim jesteśmy. Z danych CARFAX wynika, że argument o ograniczeniu produkcji nowych pojazdów trafia częściej do kobiet (52 proc.) niż do mężczyzn (43 proc.). Znaczenie ma też miejsce zamieszkania – w największych miastach o ekologii myśli 55 proc. badanych, podczas gdy na wsi i w małych miasteczkach już tylko 44 proc. Najciekawsze różnice widać jednak między pokoleniami. Co ciekawe, w najmłodszej grupie badanych (18-24 lata) aż 32 proc. osób postrzega korzyści ekologiczne jako główną zaletę zakupu używanego auta. To niemal trzykrotnie więcej niż wśród osób po 55. roku życia, gdzie ten odsetek wynosi zaledwie 12 proc. Mimo to, nawet dla najmłodszych cena pozostaje królową – wskazuje na nią aż 70 proc. z nich.

Ekspert ostrzega: "ekologiczne" używane auto to często greenwashing

Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska, studzi jednak zapał tych, którzy każdy zakup na rynku wtórnym traktują jako działanie proekologiczne. Zwraca uwagę, że nie każdy używany samochód jest tak samo przyjazny dla planety i często usprawiedliwianie zakupu starego auta ekologią to zwykłe mydlenie oczu.

Ekologia używanego auta mocno zależy od jego wieku. Zakup trzy- czy pięcioletniego pojazdu hybrydowego zamiast fabrycznie nowego to faktycznie działanie prośrodowiskowe. Jednak usprawiedliwianie zakupu piętnastoletniego diesla chęcią zmniejszenia śladu środowiskowego spowodowanego produkcją nowego auta to w dużej mierze greenwashing. mówi Robert Lewandowski

Ekspert dodaje, że to właśnie dlatego polskie miasta, wzorem europejskich metropolii, wprowadzają Strefy Czystego Transportu. Mają one na celu wyeliminowanie z dróg najstarszych i najbardziej trujących pojazdów, których dalsze "przedłużanie życia" szkodzi zdrowiu publicznemu.

Krótko mówiąc, badanie z sierpnia 2026 roku pokazuje wyraźny rozdźwięk między tym, co deklarujemy, a tym, co faktycznie kieruje naszymi decyzjami. Chociaż świadomość ekologiczna rośnie, zwłaszcza wśród młodych, to przy zakupie używanego auta dla większości Polaków wciąż najważniejszy jest stan konta.

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Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2026 r. metodą CAWI na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.