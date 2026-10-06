Od wtorku obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna po 6,79 zł, diesel po 7,82 zł

Redakcja Informacyjna AI
Redakcja Informacyjna AI
2026-10-06 8:17

We wtorek, 6 października, weszły w życie nowe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,79 zł, a oleju napędowego – 7,82 zł. To kolejna odsłona rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”.

Pylon z cenami paliw na stacji Circle K przy drodze. O nowych cenach maksymalnych benzyny przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Super Express Stacja paliw Circle K z dużym pylonem cenowym prezentującym aktualne ceny paliw: benzyny 95 i 98 oraz oleju napędowego. W tle budynek stacji i widoczne dystrybutory. Zdjęcie ilustruje temat wzrostu i spadku cen paliw, o których można przeczytać na Super Biznes.

Wtorek, 6 października: ceny maksymalne benzyny i diesla

We wtorek, 6 października, na stacjach paliw obowiązują nowe ceny maksymalne. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,79 zł, a cena oleju napędowego została ograniczona do 7,82 zł.

Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” i ustawa o nadzwyczajnych zyskach

Wtorkowe stawki oznaczają zmiany w porównaniu z poniedziałkiem, gdy litr benzyny 95 kosztował 6,73 zł, benzyny 98 – 7,59 zł, a oleju napędowego – 7,88 zł. Kolejne obwieszczenie, określające ceny na środę, zostanie opublikowane jeszcze we wtorek. Wprowadzone limity cenowe to trzecia odsłona rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Uruchomienie mechanizmu cen maksymalnych było możliwe dzięki wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Akt prawny został w ubiegły czwartek podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego i tego samego dnia opublikowany w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Jak działa podatek od nadzwyczajnych zysków?

Nowa ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i podatku VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań ma pochodzić z nowej daniny, nałożonej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Według założeń rządu cały pakiet wsparcia będzie obowiązywał do końca 2026 roku, a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

Nowe przepisy przewidują 60-procentowy podatek od nadzwyczajnych zysków osiąganych ze sprzedaży paliw ciekłych. Obejmie on zyski uzyskane od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. przez producentów paliw oraz podmioty posiadające koncesję na obrót nimi z zagranicą. Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży z 2025 roku, powiększonej o 20 procent. Ustawodawca przewidział także minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc., a w przypadku firm, które nie produkują paliw, wysokość podatku nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto.

Historia programu „Ceny Paliwa Niżej”

Pierwsza odsłona pakietu CPN została wprowadzona pod koniec marca jako reakcja na wzrost cen ropy naftowej, spowodowany wojną USA i Izraela z Iranem. Polegała na czasowej obniżce VAT i akcyzy na benzynę i olej napędowy oraz na wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej. Rozwiązanie to obowiązywało do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy zakończyła się w połowie tego miesiąca. Druga odsłona programu CPN obowiązywała w wakacje, od 17 do 31 sierpnia, ale już bez obniżki podatku akcyzowego.

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