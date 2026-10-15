ZUS zablokował 3 mld zł planowanej dotacji budżetowej na 2026 rok, co potwierdza bardzo dobrą kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Świetna sytuacja FUS to efekt stabilnego rynku pracy z 16,3 mln ubezpieczonych oraz znaczącego wzrostu wynagrodzeń i składek (o 7,5%).

Dodatkowe 4 mld zł z transferów z OFE oraz niższe wydatki o 4 mld zł umacniają finanse FUS, czyniąc go samowystarczalnym.

Pieniądze na emerytury i renty są bezpieczne, gdyż ponad 81% wydatków FUS pokrywają bieżące składki, a nie dotacje z budżetu.

ZUS blokuje 3 mld zł dotacji. Co to oznacza w praktyce?

Zacznijmy od konkretów. Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję, że w 2026 roku nie wykorzysta pełnej zaplanowanej dotacji z budżetu państwa, blokując kwotę 3 mld zł. Mówiąc prościej: ZUS miał obiecane pieniądze, ale ich nie weźmie, bo na razie ich nie potrzebuje. Zostaną one w państwowej kasie.

To nie jest tak, że ZUS nagle znalazł te pieniądze w szufladzie. Takie działanie to standardowa procedura przewidziana w ustawie o finansach publicznych. Nazywa się to „blokadą planowanych wydatków” i stosuje się ją, gdy jakaś instytucja stwierdza, że ma nadmiar środków i chce nimi gospodarować oszczędnie. Zamiast brać pieniądze na zapas, ZUS po prostu ogranicza swoje potrzeby. Od początku roku do końca września Zakład wykorzystał zaledwie 55,6 proc. dostępnych środków z dotacji, co tylko potwierdza, że pieniędzy w systemie nie brakuje.

Skąd tak dobra sytuacja finansowa FUS w 2026 roku?

Odpowiedź jest prosta: polska gospodarka i rynek pracy mają się dobrze, co bezpośrednio przekłada się na stan finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze do FUS, z którego wypłacane są emerytury, renty i zasiłki, płyną szerokim strumieniem z kilku źródeł:

Stabilny rynek pracy: Na koniec sierpnia 2026 roku w ZUS ubezpieczonych było aż 16,3 mln osób. W tej grupie jest 1,4 mln cudzoziemców, którzy również pracują legalnie i płacą składki. Im więcej osób pracuje, tym więcej pieniędzy trafia do wspólnego worka.

Na koniec sierpnia 2026 roku w ZUS ubezpieczonych było aż 16,3 mln osób. W tej grupie jest 1,4 mln cudzoziemców, którzy również pracują legalnie i płacą składki. Im więcej osób pracuje, tym więcej pieniędzy trafia do wspólnego worka. Wyższe wynagrodzenia: Przeciętna pensja w firmach była w sierpniu o 5,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. A wyższa pensja to wyższa składka emerytalna.

Przeciętna pensja w firmach była w sierpniu o 5,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. A wyższa pensja to wyższa składka emerytalna. Wysokie wpływy ze składek: Wszystko to przekłada się na wysokie wpływy składkowe do FUS, które tylko do sierpnia 2026 roku wzrosły o 7,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Pieniądze z OFE: Dodatkowy zastrzyk gotówki pochodzi z tzw. suwaka bezpieczeństwa. To mechanizm, który na 10 lat przed emeryturą stopniowo przenosi nasze oszczędności z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) do ZUS. W tym roku wpływy z tego tytułu będą o co najmniej 4 mld zł wyższe, niż planowano.

Co więcej, same wydatki FUS okazały się niższe od prognoz o około 4 mld zł. To wszystko sprawia, że system jest w bardzo dobrej kondycji.

Czy pieniędzy na emerytury na pewno nie zabraknie?

To najważniejsze pytanie, które zadaje sobie każdy. Odpowiedź jest jednoznaczna: nie zabraknie. Decyzja o zablokowaniu części dotacji to dowód siły, a nie słabości systemu. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek, czyli to, w jakim stopniu bieżące świadczenia są finansowane z bieżących składek, jest na bardzo wysokim poziomie 81,8 proc. Oznacza to, że ponad 81 groszy z każdej złotówki wypłacanej na emerytury pochodzi bezpośrednio od pracujących, a tylko niewielka część musi być uzupełniana z dotacji.

ZUS zapewnia, że decyzja o zablokowaniu środków nie wpłynie negatywnie na płynność FUS, a terminowość wypłat emerytur, rent i zasiłków zostanie w pełni zachowana. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco analizuje sytuację i jeśli pojawią się jakiekolwiek zmiany, będzie na nie reagować. Na razie jednak sytuacja jest na tyle dobra, że 3 miliardy złotych mogą pozostać w budżecie państwa.

PROF. MAJCHROWSKI ROZLICZA TUSKA. CENZURA, SIŁA I ZAMACH STANU